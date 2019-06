Propietarios de autos nuevos tienen dificultades con tecnología

Los propietarios de autos nuevos están indicando más problemas con la tecnología destinada a ayudarlos a navegar mejor en las carreteras.

Los sistemas avanzados de asistencia al conductor se han generalizado, pero son cada vez más complejos y problemáticos para los propietarios de automóviles, encontró JD Power en una encuesta anual sobre los primeros 90 días de propiedad de un automóvil. Los novedosos sistemas que confunden a los compradores de automóviles incluyen los avisos de cambio de carril, la detección de puntos ciegos, los sistemas para evitar colisiones y otras innovaciones orientadas a la seguridad.

"Los consumidores a veces se sienten confundidos en cuanto a si están encendidos o no, o no saben cómo configurarlos", asegura Dave Sargent, vicepresidente de investigación automotriz global en JD Power, sobre los sistemas.

JD Power, una unidad de investigación de mercado de XIO Group, con sede en Londres, espera que las quejas disminuyan a medida que los consumidores se familiaricen más con la tecnología. "No queremos poner una enorme alerta de seguridad porque, en su mayor parte, no es que los sistemas no estén haciendo lo que se supone que deben hacer", asegura Sargent.

El promedio de la industria se mantuvo estable en el Estudio de calidad inicial de este año en 93 problemas por cada 100 vehículos, lo que representa el primer año sin mejoría desde 2014. Cayeron más marcas que las que mejoraron en los últimos 12 meses, con 18 empeorando y 13 subiendo.

Además de los problemas con la nueva tecnología, JD Power afirma que un aumento en los problemas tradicionales también es el culpable de la falta de mejoras, incluidos los ruidos de los frenos y las suspensiones, los motores que no arrancan, las señales tempranas de "revisar el motor" y las imperfecciones de la pintura.

Las marcas Genesis, del conglomerado automovilístico coreano Hyundai Motor Group , Kia y Hyundai se ubican por encima del resto en términos de calidad inicial. El trío atrapó los tres primeros lugares, en ese orden, por segundo año consecutivo.

El fabricante de automóviles coreano tiende a equipar sus vehículos con tecnología básica, mientras que los fabricantes de automóviles europeos "están llenando sus vehículos con tecnología que la gente quiere y encuentra atractiva, pero con eso viene la posibilidad de tener algunos problemas", asegura Sargent.

Las 10 marcas europeas se ubicaron por debajo del promedio de la industria este año.

Jaguar Land Rover, deTata Motors Ltd ., ocupó el último lugar de la lista, al igual que el año pasado.