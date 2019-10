Flutter Entertainment Plc va a comprar The Stars Group Inc. en un acuerdo de US$ 6,000 millones para crear el mayor grupo de juego por internet del mundo y aprovechar las oportunidades en Estados Unidos después de que el Tribunal Supremo legalizase las apuestas deportivas.

El acuerdo permite al propietario de las marcas Paddy Power y Betfair reducir su dependencia del Reino Unido, donde las reglas más estrictas sobre terminales de apuestas y los impuestos más altos a las apuestas por internet han trastornado el sector.

El mercado estadounidense recién abierto está animando la competencia, y la compañía ha acelerado su incursión con la compra de Stars, con sede en Ontario. Sin embargo, la presencia del nuevo grupo en el Reino Unido podría generar preocupaciones de competencia.

“La fusión de ambas compañías podría generar cuotas de mercado totales que exceden el 30%, lo que resultaría en una investigación en profundidad en el Reino Unido”, dijeron analistas de Kepler Cheuvreux en un comentario.

En mayo del año pasado, el tribunal más alto de Estados Unidos revocó una ley federal que había prohibido las apuestas de un solo juego en la mayor parte del país. Sin embargo, la única forma en que las empresas extranjeras pueden entrar en el mercado es mediante asociaciones con firmas estadounidenses. Días después de la decisión, Flutter, con sede en Dublín, compró el sitio de deportes de fantasía FanDuel. Entretanto, Stars Group se ha asociado con varios casinos, incluidos Eldorado Resorts Inc.

Flutter ha ofrecido 0.2253 por acción de Stars, con sede en Toronto, dijo en un comunicado. Ello confiere un valor de capital al objetivo de adquisición de aproximadamente 4,950 millones de libras (US$ 6,000 millones), lo que supone una prima de aproximadamente el 40% respecto a la cotización de cierre del martes, según cálculos de Bloomberg.