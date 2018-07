“Probablemente en 100 años el petróleo y gas no valdrán nada”, advierte experto

El avance tecnológico hacia combustibles más baratos generaría que en unas décadas el petróleo y gas pierdan el valor que tienen ahora, estimó Álvaro Ríos, Director de la consultora internacional Gas Energy Latin América.

“Con la aceleración que vamos hacia las baterías de almacenamiento y energía solar, probablemente en 100 años el petróleo y gas no valdrán nada”, subrayó Ríos durante su presentación en un evento organizado esta semana por la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

En los países desarrollados ya crece el uso de la energía solar y las baterías de almacenamiento (en hogares, vehículos, etc.), por lo que se estima que en el futuro su uso se masificará alrededor del mundo.

El experto refirió que por este motivo el Perú debe agilizar el aprovechamiento de sus recursos como el petróleo y gas natural, sin descuidar las normas medioambientales.

“Para ello será clave que las licencias y permisos ambientales no sean interminables. Si Perú resuelve ese tema, sería un gran paso”, subrayó el también exministro de Hidrocarburos de Bolivia.

Asimismo, refirió que hasta ahora el Gasoducto Sur ha fracasado “pues no se puede anclar a una planta de GNL al final del proyecto y exportar el gas ni a chile ni a ultramar”, anotó Ríos.

“Entonces, el Lote 58 está como una reserva y no se puede monetizar. Es un problema social y político que los peruanos tienen que debatir. Si no se permite a las empresas monetizar su gas y petróleo, entonces no va a venir la inversión privada”, remarcó.