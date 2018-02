Principales proveedores de iPhone advierten de menores ventas

Qualcomm y Broadcom, importantes proveedores de Apple Inc., han dado a entender que los pedidos relacionados con el iPhone han caído más de lo normal para esta época del año.

Algunos de los iPhones de Apple están fabricados con módems de Qualcomm, que son chips para conectarse a redes celulares. El fabricante de chips con sede en San Diego dijo el miércoles que los pedidos de un gran cliente de "modem delgado" se redujeron a niveles más bajos de lo habitual en el trimestre. Se interpretó generalizadamente que el cliente es Apple.

Apple anuncia ganancias el jueves, y ha proyectado ingresos de entre US$ 84,000 millones y US$ 87,000 millones para el trimestre de vacaciones, incluido el nuevo móvil estrella, el iPhone X, que salió a la venta en noviembre.



Sin embargo, informes de cadena de suministros indicaron que el gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, redujo los pedidos de iPhone X a la mitad para principios de 2018.



Varios analistas también han dicho que el iPhone X no fue el éxito navideño que algunos esperaban.





Previamente el miércoles, Broadcom dijo que espera un "declive mayor a la caída estacional en los componentes inalámbricos", lo que indica menos ventas previstas de sus chips para el segundo trimestre fiscal, que finaliza en abril.



Broadcom proporciona componentes de red inalámbrica y componentes de Bluetooth para el iPhone. Christopher Rolland, analista de Susquehanna Investment Group, identificó a Apple como el motivo de la desaceleración de los pedidos en un comentario el miércoles. Ninguna de las empresas mencionó a Apple en sus pronósticos.





Un proveedor más pequeño, Qorvo, pronosticó ventas trimestrales actuales de tan solo US$ 645 millones, US$ 100 millones menos que las estimaciones de analistas.



Qorvo fabrica chips de radiofrecuencia y obtiene alrededor del 40% de sus ventas de Apple, según datos compilados por Bloomberg.



Apple rehusó comentar sobre las previsiones de los proveedores.



Una encuesta de siete analistas de Bloomberg estima que Apple vendió 80 millones de iPhones en el trimestre navideño de 2017, con un precio promedio de venta de iPhone de US$ 767, frente a los US$ 695 del año anterior.