Los principales ataques que sacudieron el mundo cibernético en 2017

FOTO 7 | La cadena de supermercados Whole Foods advirtió a sus clientes a finales de septiembre que ladrones robaron información de tarjetas de pago en varias de sus tiendas. El ataque cibernético afectó a los bares de cerveza y restaurantes de Whole Foods, no a las tiendas de comida en sí, dijo la compañía. Estas tiendas y restaurantes usan un sistema de pagos diferente al de las compras regulares en Whole Foods. El hackeo no se extendió a los servidores de pago de Amazon porque no están conectados a las tiendas Whole Foods, dijo la compañía. Whole Foods tiene 449 tiendas en los Estados Unidos y en más de 40 vende cerveza de barril. (Foto: Getty)