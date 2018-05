Posible escasez de cobalto pone en riesgo vehículos eléctricos

El riesgo creciente de una contracción de la oferta de cobalto -un metal clave en las baterías, cuyo precio aumentó a más del triple en dos años- representa una de las mayores amenazas para los pronósticos de una adopción creciente de los vehículos eléctricos.

Se necesitan grandes inversiones en minas para evitar aumentos en los precios que podrían llevar a un estancamiento de las reducciones de costos para las baterías de iones de litio, dijeron analistas de Bloomberg New Energy Finance (BNEF) en un reporte el lunes.

La escasez de cobalto puede llegar a producirse antes de lo que se preveía y el tema plantea un posible problema para las ventas de vehículos eléctricos en los próximos cinco a siete años, según el informe.

“El prolongado período de ejecución en la incorporación de minas nuevas y la concentración de las reservas de cobalto en la República Democrática del Congo hacen que exista una posibilidad real de shocks de oferta en los primeros años de la década de 2020”, dijeron los analistas de BNEF.

La República Democrática del Congo representa más de dos tercios de la producción extraída, según la firma comercializadora Darton Commodities Ltd.

Las proyecciones de una fuerte alza en la demanda de cobalto dieron lugar a iniciativas destinadas a desarrollar nuevas minas, al acopio por parte de los especuladores y a un esfuerzo por reducir la cantidad utilizada en las baterías recargables.

Los fabricantes de autos que proyectan desarrollar flotas de vehículos eléctricos con la mayor rapidez posible ya han tomado conciencia de los peligros de una escasez de oferta, según BMW AG.

Se pronostica que los vehículos eléctricos alcanzarán una paridad de costo con los modelos de motor a gasolina a mediados de la década de 2020 y para 2040 representarán un tercio del parque automotor mundial, dijo BNEF en su informe.

Las ventas en China, el mayor mercado de vehículos eléctricos, crecen más rápido de lo previsto anteriormente, lo que puede aumentar la presión a corto plazo sobre el cobalto.

“Si la capacidad no crece como está planeado, los precios del cobalto podrían seguir subiendo y es posible que haya una importante escasez del metal”, según los analistas. “Esto tendrá graves consecuencias para el mercado de vehículos eléctricos”.

El cobalto avanzó en Londres más del 270% desde el inicio de 2016 y en marzo tocó un máximo récord. Estos pronósticos de escasez son comparables a los de un estudio que realizó BNEF en octubre, en el que se predecía que el suministro alcanzaría probablemente hasta el 2021 y sostenía que sería necesario encargar infraestructura nueva después de 2020 para evitar un déficit.

Australian Mines Ltd., que construye en este momento una mina y firmó un acuerdo de abastecimiento con el gigante surcoreano de la energía SK Innovation Co., subió 5.7% en la bolsa de Sídney, en tanto Cobalt Blue Holdings Ltd., otro desarrollador, avanzó 3.2%.

El mercado probablemente ya incluyó en sus cálculos la perspectiva de limitaciones en el abastecimiento, pero no un posible riesgo de conmoción política en la República Democrática del Congo susceptible de alterar las exportaciones, dijo en un correo electrónico Peter Deneen, director ejecutivo de la firma consultora EV-Metals Resources Group.

Los fabricantes de autos reaccionaron a los precios más altos de las materias primas acelerando el trabajo en tipos de baterías que utilicen cantidades más pequeñas de cobalto, dijo BNEF.