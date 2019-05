La portátil con los virus más peligrosos del mundo salió a la venta por más de US$1 millón

Algunas de las obras de arte más destacadas del mundo resaltan, más allá de su fuerza expresiva, por la historia que representan o el trasfondo que simbolizan. No muchas son activamente peligrosas para quienes las poseen. "La Persistencia del Caos" es la excepción.

Esta obra de arte consiste en una computadora portátil ordinaria a la que el artista digital Guo O Dong ha insertado seis de las piezas de malware más peligrosas del mundo. Estas fueron seleccionadas por la magnitud del daño económico que causaron.

Los virus seleccionados incluyen desde ILoveYou, un software malicioso que aparecía en el año 2000 como una "carta de amor" adjunta a correos electrónicos hasta WannaCry, el ataque masivo de ransomware que cerró computadoras en hospitales y fábricas en 2017.

Bajo martillazo

Lo curioso es que la pieza encargada por la empresa de ciberseguridad DeepInstinct actualmente esta siendo subastada. El precio base ronda los US$1.2 millones.

Aunque puede parecer demasiado dinero por un aparato con seis malware, Guo prefiere pensar en su obra como "una especie de bestiario, un catálogo de amenazas históricas".

Concepto y propósito

La intención de su creador, según confirmó a The Verge, era "hacer realidad las amenazas abstractas planteadas por el mundo digital".

"Tenemos la fantasía de que las cosas que suceden en las computadoras no pueden realmente afectarnos, pero esto es absurdo ", dice Guo. "Los virus que afectan las redes eléctricas o la infraestructura pública pueden causar daños directos"

En total, Guo estima que los seis virus causaron daños económicos por valor de US$ 95 mil millones. El aparato, no obstante, es perfectamente seguro, siempre y cuando el usuario no se conecte a la laptop a través de Wi-Fi o vía USB.