No se trata de un rumor, ni de un reporte. Sony ha confirmado que lanzará su nueva consola hacia finales del 2020. Se llamará PlayStation 5, o PS5, y como era de preverse incorporará varias mejoras respecto a su antecesora, la PS4.

Los detalles más relevantes respecto a la nueva consola tiene que ver con su potencia y, capacidad de cargar los juegos con mayor rapidez que la PS4. Aunque todo indica a que la PS5 seguirá leyendo discos, lo cual significa que los jugadores deberán seguir acudiendo a las tiendas tradicionales en busca de un formato físico, el proceso de instalación y de carga, mientras se juega, será mucho más rápido. Específicamente, hasta un 400% más veloz en algunos juegos.

En exclusiva para la revista Wired, Mark Cerny, una de las cabezas de ingeniería de PlayStation, la consola incorporará un disco duro SSD de estado sólido (lo cual quiere decir que correrá más rápido que los discos duros tradicionales), un nuevo mando con mejoras en la vibración, así como un nuevo mecanismo de iluminación que hará parecer que los juegos son más realistas.

Sony también ha adelantado que la PlayStation 5 mantendrá imagen en 4K constante y alcanzará los teóricos 8K, según recoge El Mundo. Aunque no se ha especificado si los juegos de la antecesora se podrán jugar en la sucesora, la arquitectura en que se basan los dispositivos no harían esto imposible. Los precios aún no han sido revelados.