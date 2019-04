PlayStation 3dRudder: la nueva apuesta de Sony para jugar de la cabeza a los pies

Sony se ha enfocado en años recientes en mejorar la experiencia gamer. 3dRudder es el nuevo dispositivo diseñado para registrar los movimientos que los usuarios hagan con los pies mientras juegan con los títulos del casco de realidad virtual de PS4.

Este nuevo producto ha sido conceptualizado por el arquitecto Valerio Bonora y, según un comunicado oficial de la compañía nipona, introduce una nueva forma de jugar al hacer que sean esta vez las piernas las que entren en juego, no solo los brazos.

En efecto, según el portal especializado Xataka, Sony nos ocupó las manos con los mandos de la PlayStation, los ojos con las PlayStation VR y ahora el turno le ha llegado a los pies. Todo con miras a complementar la experiencia.

La construcción del periférico es redonda, con espacio para situar los pies y una base con saliente, de manera que cuando se sitúe en el suelo las dos superficies laterales no toquen la superficie y sean sensibles a la fuerza que el jugador haga de un un lado o a otro gracias a la respuesta a presión e inercia, explican desde diario As.



Con esto, la idea es que el usuario no tenga más que inclinar los pies en la dirección que la quiera mover. Ni joysticks, ni botones ni ningún otro añadido: se trata de mover los pies y de que los sensores hagan su trabajo.

Compatibilidad

3dRudder no es un producto creado por la propia Sony, pero sí serán ellos los únicos que harán uso —al menos por ahora— de este dispositivo, cuyas medidas son de 35 centímetros de ancho y 7 centímetros de grosor, según MeriStation.

El nuevo mando será compatible con la consola PlayStation 4, conectándose a través del USB. No se necesitará una configuración adicional. Además, el dispositivo es compatible (y combinable) con los PS Move, PS VR Aim Controller y Dualshock 4.

Por lo pronto se conoce que el nuevo producto se lanzará el próximo 17 junio por un precio de US$133 aproximadamente. Y será, en principio, compatible con 25 juegos, una lista que se irá engrosando progresivamente.

Algunos de los citados títulos son 'Immortal Legacy: The Jade Cypher', 'Undead Citadel', 'Sairento VR', 'Ultrawings VR', 'Bow to Blood', 'Pirate Flight' y 'DWVR'.