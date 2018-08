Plan de US$ 40,000 millones para aprovechar el bitcoin

Las novelas de ciberpunk de la década de 1980 que predijeron el internet de hoy no lograron concebir algo tan extravagante o contradictorio como el bitcoin: una moneda digital que no se usa en ninguna parte, una mercancía que no se puede gastar y un sueño anarquista que es manejado por las élites.

Ahora, después de la caída de su precio en un 66% desde los máximos de diciembre, llega otro giro fantástico en la trama. La compañía china que fabrica la mayoría de las plataformas mineras de bitcoin en todo el mundo, y además obtiene una gran cantidad de ganancias por minería y negociación de criptomonedas, está pensando en una cotización bursátil.

Los ingresos se usarían para desarrollar un tipo de hardware sofisticado que le permitiría competir directamente con gigantes tecnológicos como Google en áreas mucho más allá del bitcoin.

La firma en cuestión es Bitmain; es dirigida por un multimillonario de 32 años, Jihan Wu, y tiene un modelo comercial que podría hacer que un regulador antimonopolio cancele sus vacaciones.

Bitmain diseña y vende los potentes chips a medida que se usan para extraer criptomonedas, pero también genera dinero a partir de la minería. En el lenguaje de la "fiebre del oro", vende los picos y posee y explota las minas. Su participación de mercado en la primera es del 80 por ciento; y en la segunda es 40%.

A pesar del desplome en las criptomonedas de este año, Bitmain ha obtenido bastante dinero desde las diferentes aristas del comercio de bitcoin. Es tan poderoso que se lo vio como una fuerza motriz detrás del derivado de bitcoin que surgió en el 2017, Bitcoin Cash, que tenía como objetivo desplazar el original y generó una reacción violenta en el proceso.

Una OPI podría valorar a Bitmain en US$ 40,000 millones, o 20 veces las ganancias pronosticadas no verificadas de este año de US$ 2,000 millones, según el sitio de noticias CoinDesk. Eso no estaría lejos de los múltiplos de ganancias de los creadores de chips establecidos, Advanced Micro Devices Inc. y NVIDIA Corp., cuyos precios de acciones se han visto impulsados por la popularidad de sus chips en el sector de las criptomonedas.

Incluso suponiendo que el múltiplo cuestionable de Bitmain y la cifra de ganancias del 2018 son correctos, la gran pregunta sería cuánto beneficio podría esperar obtener en un futuro mercado de monedas digitales que sea regulado de forma mucho más estricta. Los posibles inversores querrán que se les asegure que la caída en el precio del bitcoin no es un presagio de algo peor.

Sin embargo, un mercado en descenso puede enriquecer a quienes lo tienen acorralado. Como señaló mi colega Shuli Ren en junio, Bitmain ha reducido los precios de sus chips para remecer a los competidores más débiles. Se dice que su margen de ganancia es de alrededor del 50%, según Fortune.

En efecto, sería un error ver esto como una jugada únicamente de bitcoin. La parte más interesante de promocionar a Bitmain podría ser su cambio hacia un terreno distinto a criptomonedas.

La compañía ha estado utilizando su experiencia en diseño de chips para expandirse a la inteligencia artificial, y los documentos de la compañía estiman que esto representará el 40% de sus ingresos en los próximos cinco años, según CoinDesk. Wu dijo a la revista Fortune en junio que este negocio sería similar a las unidades de procesamiento tensorial enfocadas en IA de Google.

No se sabe con certeza qué pensarían los nacionalistas de la administración de Donald Trump de una potencia de las criptomonedas de propiedad china que recauda dinero para invertir en hardware avanzado de IA y competir con Silicon Valley. Pese a que Bitmain está creando trabajos de tecnología en EE.UU., y tiene el respaldado de fondos de capital de riesgo estadounidenses, probablemente cotizaría sus acciones en Hong Kong.

Evidentemente, todo esto sigue estando en la categoría de rumores y especulaciones, incluida la propia salida a bolsa. Pero lo que parece un juego directo en monedas digitales, de hecho podría terminar como un intento de un empresario chino líder por sacar provecho de la locura del bitcoin y financiar así una tecnología de vanguardia, irónico si se tiene en cuenta que China ha sido mucho más estricta en la negociación de criptomonedas que la mayoría de las naciones occidentales.

Para los inversionistas que todavía están sufriendo las pérdidas del salvaje viaje del bitcoin, la perspectiva de otro lanzamiento audaz de una forma de tecnología puede parecer demasiado pronto. Pero tal vez esto podría terminar siendo la primera cosa útil del mundo real que emerge de la burbuja del bitcoin.

Por Lionel Laurent



