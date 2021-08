Sonos Inc. se convirtió en el favorito de los audiófilos al vender elegantes parlantes inalámbricos para transmitir música mucho antes de que los titanes de la tecnología, como Google de Alphabet Inc., ingresaran al mercado con modelos más baratos conectados a Internet.

Ahora Pioneer Sonos espera que un juez de comercio de EE.UU. Determine el viernes que su socio convertido en enemigo, Google, infringió sus patentes para sistemas de audio multisala. Sonos solicita al juez de la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU., Charles Bullock, que respalde su intento de bloquear las importaciones de los sistemas Home y Chromecast de Google y los teléfonos y computadoras portátiles Pixel, que se fabrican en China.

“Google nos ha arrojado todo en este caso, pero creemos que la evidencia ante el ITC demuestra que Google es un infractor en serie de las patentes válidas de Sonos y que el caso del ITC representa solo la punta del iceberg”, dijo el director legal de Sonos. Eddie Lazarus dijo en una llamada de ganancias la semana pasada.

La disputa ha llamado la atención de los reguladores y el Congreso que están investigando si las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley se han vuelto demasiado poderosas. Los funcionarios de Sonos instaron a los políticos a reforzar las leyes antimonopolio y su aplicación contra empresas como Google y Amazon.com Inc.

Sonos y Google se han acusado mutuamente de mal comportamiento y se han presentado demandas en California, Texas, Canadá, Francia, Alemania y los Países Bajos. Un juez federal dijo el año pasado que los honorarios legales incurridos en la batalla global “probablemente habrán podido construir docenas de escuelas, pagar a todos los maestros y proporcionar almuerzos calientes a los niños”.

Sonos está peleando por lo que el CEO Patrick Spence dice que es la “Edad de Oro del Audio”. Alentados por los consumidores que compran más audiolibros, transmisión de música y podcasts y buscan un sonido “similar al de un cine” mientras ven películas desde casa, es probable que el enfoque en los sistemas de sonido domésticos sobreviva incluso después de la pandemia de Covid-19 y el trabajo de finalizan los pedidos a domicilio.

Google está acusado de copiar los diseños de Sonos desde 2015, cuando los dos trabajaban juntos en formas de integrar Google Play Music en los productos de Sonos. Google reconoce que Sonos es un sistema popular, pero dijo que las patentes en este caso cubren viejas ideas desarrolladas por otros fabricantes de altavoces, como Bose Corp., y no utilizadas por Google.

Dos de las cinco patentes involucran técnicas para sincronizar la reproducción de audio, para eliminar pequeñas diferencias que el oído puede interpretar como ecos. Los otros implican formas de emparejar altavoces para crear sonidos estéreo, ajustando el volumen de uno o grupos de altavoces con un solo controlador y una forma de conectar fácilmente el sistema a la red Wi-Fi de una casa.

Google, con sede en Mountain View, California, ha presentado sus propias acusaciones de que Sonos tomó información obtenida durante esa colaboración anterior para incorporar, sin permiso, las invenciones patentadas de Google para búsqueda, software, redes, procesamiento de audio y administración y transmisión de medios digitales.

“Sonos ha tergiversado nuestra asociación y ha caracterizado erróneamente nuestra tecnología”, dijo José Castañeda, portavoz de Google. “Diseñamos nuestros productos y servicios de forma independiente, y tenemos sólidos derechos de propiedad intelectual que creemos que han infringido. Mientras buscamos resolver nuestra disputa, continuaremos asegurándonos de que nuestros clientes compartidos tengan la mejor experiencia al usar nuestros productos “.

Los inversores han estado siguiendo de cerca el caso de la ITC, viéndolo como una prueba de la capacidad de la empresa con sede en Santa Bárbara, California, para hacer cumplir su propiedad intelectual y proteger su mercado de los competidores.

La decisión “claramente tiene implicaciones importantes para el modelo financiero a largo plazo de Sonos y podría marcar un paso importante hacia la monetización de su cartera de patentes y el crecimiento de sus ingresos por licencias de alto margen”, dijo Katy Huberty, analista de Morgan Stanley, el jueves en una nota. al cliente

Tamlin Bason, analista de Bloomberg Intelligence, dijo que un acuerdo podría llevar a un “pacto de regalías de varios años” de hasta US$ 50 millones al año, “dada la participación de mercado relevante de Google”.

El miércoles, Sonos aumentó su pronóstico de ingresos para el año, hasta US$ 1,71 mil millones. Durante los primeros nueve meses del año, la compañía ha gastado $ 25 millones en costos legales y de transacción, que incluyen los gastos relacionados con el litigio de Google.

Google no se rendirá fácilmente. Tom Forte, analista de DA Davidson & Co. dijo que tiene “bajas expectativas” para que el caso termine con el pago de regalías por parte de Google, pero dijo que podría ayudar en las conversaciones con otros fabricantes de altavoces.

“Google lo prolongará el mayor tiempo posible y lo hará lo más caro posible”, dijo Forte en una entrevista. “Sonos está avanzando con este esfuerzo como una forma de asustar a los participantes más pequeños:” Si estamos dispuestos a ir tras Google, sin duda lo haremos a usted “”.

El esperado anuncio de Bullock de sus hallazgos el viernes es solo el punto medio del caso. La comisión en pleno tiene que considerar sus hallazgos antes de tomar una decisión final, programada para ser emitida el 13 de diciembre. Si se impone una prohibición de importación, no entraría en vigencia durante 60 días, mucho después de la temporada de compras navideñas.

Mientras tanto, Sonos ha estado realizando encuestas para ver si sus clientes estaban interesados en un asistente de la marca Sonos. El director ejecutivo de Sonos, Patrick Spence, solo dijo “estad atentos” cuando se le preguntó sobre los planes de la empresa.

El caso es In the Matter of Certain Audio Players and Controllers, 337-1191, Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. (Washington).