Perú es de los países de la región donde es más caro comprar una computadora

Según un estudio realizado por la empresa e-commerce Linio, en el promedio, Perú es el país que, con diferencia, tiene el costo promedio más elevado de el computador, puesto que este es de US$ 1,151, lo que quiere decir que está US$175 por encima del promedio y US $265 más alto que el segundo del listado, que en este rubro es Argentina.



El precio promedio de un computador en la región estaría situado en US$ 976. Así mismo, Chile, Argentina y México presentan precios por debajo de este límite, teniendo en cuenta que para México la medición habría establecido el precio promedio en US$779, para el caso chileno este es de US$882 y para Argentina este estaría en aproximadamente US$886, según el reporte de este año.

Una de las categorías que se tuvieron en cuenta fue la referente a los gamers, uno de los públicos más exigentes en especificaciones para sus dispositivos.

Una de las categorías que se tuvieron en cuenta fue la referente a los gamers, uno de los públicos más exigentes en especificaciones para sus dispositivos. Para establecer un precio promedio, se tomó en cuenta una referencia Notebook, con ocho GB de RAM, 2 GB HDD y una pantalla de 15 pulgadas. Esta fue una de las divisiones en las que el país se dejó ver como el más económico, luego de que se viera un promedio de US$ 1,626 para la región.

Dicho valor fue llevado al alza por precios como, nuevamente, el peruano, país en el que un computador para un amante de los videojuegos estaría en cerca de US$ 2,698. Los otros cuatro países estuvieron por debajo del promedio del precio para estas referencias y Colombia, el más barato del listado, reportó un valor aproximado de US$ 1,299.



Los emprendedores, otro tipo de público que se tuvo en cuenta, correrían con la misma suerte en el país, teniendo en cuenta que un computador para esta audiencia (definido como uno 2 con 1/ 4GB RAM, 500GB HDD, y pantalla de 11”) es más barato en Colombia que en los demás países, ya que aquí tendría un precio de US$ 502, mientras que el promedio regional estaría situado en cerca de US$ 790.

