El Perú convirtió sus salas en cines caseros para gritar los goles de la selección en Rusia 2018

No todos pueden costearse el avión a Rusia y el boleto al estadio. La respuesta más obvia se encuentra en el sector electro. Porque nadie se quiere perder Rusia 2018, y la elección popular es el 4K.

Es de esperar que la venta de televisores se dispare de cara a un Mundial. Para ser exactos, el incremento usual es de 25%, según Francesc Rufas, docente de la EAE Business School.

"En un país participante, puede ser del 35%. En Perú, creo que será mucho más que eso porque hay una serie de factores que podrían multiplicar este efecto de forma importante", observó.

En concreto son tres motivos los que han convencido a los peruanos de instalarse una tele enorme en casa.

Primero, la señal digital. No es lo mismo ver un partido con la antena de conejo que en Full HD o 4K con la señal digital. La diferencia es notable, y funciona como gran excusa para comprar un televisor nuevo.

Segundo, la tecnología 4K ya lleva un cierto tiempo en el mundo, por lo que están bajando los precios y es usual encontrar ofertas en diversos retailers por televisores que antes hubieran costado una fortuna.

Tercero, el efecto Mundial y la clasificación luego de 36 años. "Sumando estos tres motivos, originará un efecto superior que podría llegar al 50%", señaló.

¿Pero de dónde salen las pantallas gigantes? Hay televisores 4K que no pasan las 40 pulgadas y no necesariamente son de alta gama. Cierto, pero este fenómeno encuentra una característica particular: el crecimiento del sector de lujo.

"Los grandes televisores de 50" o más, de alta tecnología, 4K, OLED o QLED, tienen una expectativa de crecimiento mayor. En estas categorías veremos un incremento de 250%", explicó.

El margen de ingresos que dejará al país solo toma en cuenta el beneficio comercial, pues estos aparatos no se fabrican en el país. No obstante, afirma el experto, alcanzará los US$ 425 millones.