Pavlok, la pulsera que emite descargas eléctricas si fumas demasiado o te muerdes las uñas

Una descarga que no hace daño, pero sí provoca una pequeña molestia. La pulsera Pavlok, que ya está disponible en Amazon, emite una descarga de 350 voltios cuando reproduces uno de tus malos hábitos: desde morderte las uñas, comer demasiado o fumar en exceso.

Pavlok funciona basándose en la teoría psicológica de que si nuestro cerebro asocia un dolor o un recuerdo negativo a un mal hábito, el cerebro tiende a rechazarlo y así, con el tiempo, este mal hábito deja de interesarnos.

La pulsera posee sensores de movimiento, GPS, Bluetooh y otras herramientas para registrar los hábitos y es programable mediante la aplicación IFTTT. Con los sensores de movimiento, es capaz de detectar cuándo te muerdes las uñas, pegándote una descarga. O si suena el despertador y no te levantas en menos de 5 minutos.

Además, se puede asocial al GPS y programarlo para que te castigue si visitas cierto lugar (una tienda de dulces o un estanco, por ejemplo), o si no estás en cierto lugar a cierta hora. En otros casos, será el propio portante el que debes pulsar voluntariamente el botón de la pulsera, si reconoce que has fumado un cigarrillo o has visitado la nevera cuando no debías.

Aunque las opiniones están divididas de si funciona o no, lo cierto es que ya está a la venta para quienes quieran probarlo a un precio de US$ 509 dólares.