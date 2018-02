Paralelismos de tecnológicas con fiebre puntocom son injustos

Tras una ajetreada semana, puede que las acciones tecnológicas hayan sufrido un tambaleo, pero no hubo un desplome pese a la preocupación de los inversores con el sector.

Mientras que algunos gestores de fondo como Jeremy Grantham de GMO LLC señalan paralelismos con el fin de la burbuja tecnológica del año 2000, otros están más tranquilos y piensan que la caída sería más limitada en caso de que se produzca una corrección, gracias a un soporte de ingresos mucho más sólido que en el pasado.

En marzo de 2000, cuando el S&P 500 Information Technology alcanzó su punto máximo, cotizaba a unas 55 veces las ganancias futuras mientras que el sector representaba alrededor del 20 por ciento del beneficio operativo del S&P 500, según datos de Bloomberg. Ese dato contrasta con el de hoy en día, cuando las acciones tecnológicas se valoran en alrededor de 19 veces las ganancias y, sin embargo, contribuyen con alrededor del 35% de los beneficios.

"Las acciones de tecnología han experimentado un rápido crecimiento de las ganancias, lo que ha contribuido a unos múltiplos de valoración relativamente altos", dijo Rob Lovelace, gestor de Capital Group Cos. en un comentario reciente a los clientes.

"Eso es muy diferente de lo que vimos en la burbuja de TMT de finales de la década de 1990, donde las valoraciones aumentaron, pero las empresas tenían poco o ningún beneficio".

Apple Inc., Alphabet Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc. y Facebook Inc., los principales actores en tecnología y las cinco mayores compañías de Estados Unidos por valor de mercado, han anunciado ganancias esta semana.

En su mayor parte había elementos positivos en sus informes. Apple indicó que la demanda del iPhone X es sólida y Amazon registró el mayor crecimiento de ventas navideñas en ocho años.

Por lo tanto, aunque incluso según los estándares de la era de internet de las últimas tres décadas, las valoraciones de acciones de Estados Unidos se encaminan a niveles extremos, Lovelace no ve más que una corrección.

"No estoy convencido de que vaya a llegar al extremo de un mercado bajista general", dijo. "Las altas valoraciones siempre presentan un riesgo, pero la desventaja puede ser más limitada que en el caso de los ciclos de mercado pasados ​​debido al soporte de ganancias".