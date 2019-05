Países adoptan enfoque de seguridad conjunto para 5G

Funcionarios de seguridad de 30 países establecieron un enfoque común para la seguridad de la red inalámbrica el viernes, en respuesta a las preocupaciones sobre el equipo fabricado por la china Huawei Technologies Co.

La propuesta no vinculante advierte a los gobiernos de no confiar en proveedores de redes de quinta generación que puedan ser susceptibles a la influencia del estado o estar ubicados en países que no han firmado acuerdos internacionales sobre seguridad cibernética y protección de datos.

"El cliente –ya sea el gobierno, el operador o el fabricante– debe poder estar informado sobre el origen y el pedigrí de los componentes y el software que afectan el nivel de seguridad del producto o servicio", dice el documento de la Propuesta de Praga repartido al final de la conferencia en la capital checa.

La administración del presidente Donald Trump aplaudió la adopción del documento.

"Estados Unidos apoya las propuestas resultantes de Praga sobre seguridad 5G publicadas por el presidente de la conferencia checa como un conjunto de recomendaciones para que las naciones consideren al diseñar, construir y administrar su infraestructura 5G", dijo la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en un comunicado el viernes.

"El gobierno de EE.UU. planea usar las Propuestas de Praga como una guía para garantizar nuestra prosperidad y seguridad compartidas".

Representantes de la Unión Europea, la alianza militar de la OTAN y países asiáticos, incluidos Japón y Corea, asistieron a la reunión.

La acción unificada podría ayudar a los gobiernos que enfrentan un difícil equilibrio con Huawei. EE.UU. los está instando a no permitir al proveedor en las redes 5G, argumentando que sus sistemas son vulnerables al espionaje del estado chino.

Si lo hacen, corren el riesgo de retrasar el despliegue de la red y generar represalias desde Pekín, un importante socio de inversión para muchos de los países.

Ren Zhengfei, el multimillonario fundador de Huawei, ha desestimado las acusaciones de que la compañía ayuda al gobierno chino en el espionaje.

Los gobiernos de la UE deben presentar evaluaciones de riesgo nacionales para las redes 5G a mediados de julio.