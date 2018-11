10 páginas para buscar tesis de pregrado y postgrado

Se acaba el año y muchos estudiantes se encuentran en la recta final del ciclo académico. Los trabajos y presentaciones son las preocupaciones diarias de los jóvenes, sobre todo para quienes ya están en el último ciclo de la carrera o para quienes llevan un postgrado.

Para cumplir son sus trabajos, estos estudiantes buscan en Internet las mejores páginas que sirvan de fuente para sus asignaciones y, felizmente, existen muchos sitios que brindan información útil para cualquier investigación. En Perú, la propia SUNEDU ha puesto al servicio de los usuarios un portal web donde este puede encontrar tesis de pregrado y postgrado.

En ese marco, la página web Recetastic.com ha compartido una lista de sitios donde puede encontrar información sobre diferentes temas que le ayudarán a terminar su trabajo académico.



RENATI



RENATI es un repositorio creado por la SUNEDU, donde se indexa de manera automática la tesis de pregrado y postgrado presentadas en las diversas universidades del Perú.



Puede entrar aquí: http://renati.sunedu.gob.pe/



Repositorio creado por la SUNEDU. (Foto: Renati) Repositorio creado por la SUNEDU. (Foto: Renati) Repositorio creado por la SUNEDU. (Foto: Renati)

DART-Europe



Este sitio web es una asociación de bibliotecas de investigación europeas que proporciona a los investigadores acceso a tesis y disertaciones electrónicas.



Puede entrar aquí: http://www.dart-europe.eu



TDR – Tesis Doctorales en Red



Repositorio cooperativo digital que contiene tesis doctorales leídas en las universidades de Cataluña y otras comunidades autónomas de España.



Puede entrar aquí: http://www.tdx.cat/



NDLTD – The Networked Digital Library of Theses and Dissertations NDLTD intenta ser una puerta de entrada a todas las tesis de doctorado, maestrías y disertaciones.



Puede entrar aquí: http://search.ndltd.org/

OpenThesis



Repositorio gratuito de tesis, disertaciones y otros documentos académicos.



Puede entrar aquí: http://www.openthesis.org/

Dialnet – Tesis doctorales



Es una de las mayores bases de datos de contenidos científicos en lenguas iberoamericanas. Cuenta con artículos de revistas y obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas y tesis doctorales.



Puede entrar aquí: https://dialnet.unirioja.es/tesis



Es una de las mayores bases de datos de contenidos científicos en lenguas iberoamericanas. (Foto: Dialnet) Es una de las mayores bases de datos de contenidos científicos en lenguas iberoamericanas. (Foto: Dialnet) Es una de las mayores bases de datos de contenidos científicos en lenguas iberoamericanas. (Foto: Dialnet)

OATD – Open Access Theses and Dissertations



Es uno de los mayores recursos para encontrar tesis y disertaciones publicadas en todo el mundo.



Puede entrar aquí: https://oatd.org/

REDIAL-TESIS



Este sitio recoge las referencias bibliográficas con más de 12.000 tesis doctorales de especial interés para la investigación en Ciencias Humanas y Sociales sobre América Latina.



Puede entrar aquí: http://www.red-redial.net/bibliografia-documento-tesis.html



OpenGrey



Finalmente, OpenGrey es un sistema de Información que posee acceso a 700.000 referencias bibliográficas de literatura gris producidas en Europa. También puede encontrar aquí tesis sobre ciencia, tecnología, ciencias biomédicas, economía, ciencias sociales y humanidades.



Puede entrar aquí: http://www.opengrey.eu/