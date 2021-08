Google anunció que permitirá que los padres o tutores puedan solicitar a Google Imágenes que elimine fotos de los menores de su motor de búsqueda. En un comunicado, la directora de Producto y UX, Niños y Familias de Google, Mindy Brooks, dio a conocer que nuevas medidas de protección para los usuarios menores de edad llegarán a todos los servicios de Google.

Según se precisa, uno de lo puntos clave de los nuevos cambios es el objetivo de ofrecerle mayor control a los menores sobre su huella digital en lo posible para que no sea rastreable ni identificable. Para cumplir con tal objetivo se reveló que habrá un cambio en las políticas de uso que ahora permitirá tanto a los usuarios menores de 18 años como a sus padres o tutores hacer la solicitud de la eliminación de sus imágenes del buscador.

Sin embargo, el hecho de que se eliminen las imágenes de los menores del buscador no significa que ya no quede rastro de ellas en internet; no obstante, es una medida preventiva.

Otro de los cambios más destacables con las nuevas políticas se dará en Google Maps, pues para las cuentas de menores de 18 años el historial de ubicaciones estará automática y permanentemente desactivado. Si bien Google aclaró que la función ya está desactivada para todos los usuarios, los menores no tendrán la opción siquiera de activarla.

El historial y los permisos de ubicación que usualmente usa Google suelen ser la principal herramienta que usan plataformas de publicidad para ofrecer contenido personalizado. El cambio en las políticas también estaría dirigido hacia las áreas de publicidad para que ya no aparezca “contenido excesivamente comercial” en plataformas como YouTube para las cuentas de niños y adolescentes.

Con respecto al buscador principal, Google anunció que en los próximos meses activará de forma predeterminada en las cuentas de menores de 18 años la herramienta SafeSearch que filtra todo el contenido considerado para adultos no deseado en las búsquedas que se hagan desde estas cuentas.