Outreach, la nueva unicornio que fabrica software para Microsoft

Outreach Inc., un fabricante de software que ayuda a automatizar el trabajo esencial -pero rutinario- de los vendedores, cruzó el umbral de valuación de US$ 1,000 millones, uniéndose así al club de startups unicornio que se expande rápidamente.

Outreach ahora tiene un valor de US$ 1,100 millones después de haber recaudado US$ 114 millones en una ronda de financiamiento liderada por Lone Pine Capital, dijo el martes la compañía con sede en Seattle.

Meritech Capital Partners y Lemonade Capital también invirtieron en la ronda, así como M12, la rama de capital de riesgo de Microsoft, DFJ Growth, Mayfield, Sapphire Ventures, Spark Capital y Trinity Ventures. La recaudación total de fondos de Outreach asciende US$ 239 millones.

Outreach dijo que la ronda de financiamiento lo convirtió en la primera unicornio, es decir una startup con un valor de al menos US$ 1,000 millones, en el mercado de optimización de ventas -a través de un tipo de software que rastrea y automatiza la comunicación en el proceso de ventas.

El objetivo es comprender qué clientes potenciales están interesados, cuáles no, y cómo se puede hacerles cambiar de opinión.

"La optimización de las ventas es una categoría muy popular, por lo que los equipos de ventas se están dando cuenta de que necesitan un software que responda a sus acciones", dijo Manny Medina, director ejecutivo de Outreach, en una entrevista. La compañía espera alcanzar una tasa de ventas anualizada de US$ 100 millones en el próximo año, agregó.

Outreach usará la nueva inversión para asegurarse de que puede integrarse con todos los canales de comunicación, reforzar sus esfuerzos de ingeniería y expandirse a nivel internacional, comenzando con los países de habla inglesa, dijo Medina.

En medio de una explosión en las empresas de computación en la nube ansiosas por vender su software a las empresas, Outreach ayuda a los clientes existentes como Adobe Inc., Okta Inc., Zendesk Inc. y DocuSign Inc. a aumentar la productividad de sus equipos de ventas.

"Queremos centrarnos en aplicaciones de misión crítica, en los analgésicos y no las vitaminas, en lo que se debe tener y no lo que es bueno tener", dijo George Bischof, director gerente de Meritech, en una entrevista. "Con Outreach, el compromiso a nivel de usuario es muy fuerte".

Outreach ya se conecta con el software de clientes de Microsoft Corp. y Salesforce.com Inc., para gestionar las relaciones con los clientes, y espera integrarse con SAP SE a finales de año, dijo Medina.

Había mas de 300 empresas unicornio en enero, según CB Insights.