El nuevo reglamento de Calificación, Clasificación y Registro de los investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – Reglamento Renacyt - establece siete niveles en base a puntajes.

Además, se añade un nuevo nivel de clasificación: investigador distinguido, que tendrá un puntaje de 200 a más.

Dicho reglamento, que entró en vigencia el 2 de setiembre, deja sin efecto el reglamento anterior que se implementó en el 2019, en el que clasificaba a los investigadores en dos grupos: María Rostworowski (MR) y Carlos Monge Medrano (CM).

Niveles en base a puntajes

La clasificación de los investigadores en el Renacyt se realizará en función a: formación académica, se refiere a los grados académicos o títulos profesionales (registrados por SUNEDU o MINEDU), ahora incluye estudiantes; producción científica y asesorías.

Para el especialista de Concytec, este cambio es muy importante porque se vuelve más objetivo con puntajes y sin equivalencias. En el siguiente cuadro puede ver al detalle los puntajes requeridos por nivel.

Otra de las novedades es que los estudiantes de últimos ciclos de la carrera también podrán estar considerados dentro de los niveles.

“Antes eso no estaba previsto, uno de los requisitos mínimo era tener el grado de bachiller para poder integrar el RENACYT. Ahora el estudiante que está haciendo su tesis o ha publicado algún artículo científico pueden estar considerado dentro de algún nivel, de esa forma incentivamos el desarrollo de los investigadores desde la universidad,” explicó Alejandro Llanos García, especialista de la Sub Dirección de Ciencia Tecnologia y Talentos SDCTT de Concytec a la Agencia Andina.

Con este nuevo reglamento se incentiva la producción científica de calidad. El investigador deberá acreditar artículos científicos en revistas indizadas y el uso de cuartiles. Registros de propiedad intelectual concedidas y registradas en Indecopi, SCOPUS u otras fuentes internacionales equivalente. También, publicaciones de libros y/o capítulo de libros indizados en bases de datos bibliográficas.

En cuanto a las asesorías, el investigador debe haber asesorado o co-asesorado tesis sustentadas y aprobadas de pregrado y/o posgrado.

Otros cambios del nuevo reglamenton son el uso de ventanilla abierta.

















Otros cambios en nuevo reglamento RENACYT.

El investigador no tendrá que esperar las convocatorias periódicas (con el reglamento anterior se realizaron en total 5) para poder postular, sino que podrá hacerlo en cualquier momento desde que este operativa la ventanilla abierta.

“La ventanilla abierta se va implementar 120 días después de publicado el reglamento, es decir para enero del 2022 los investigadores podrán postular. Sin embargo, habrá una convocatoria piloto en el transcurso de estos meses, para validar la adecuación de la plataforma CT Vitae al presente reglamento,” indicó Llanos.

Según el nuevo reglamento, el solicitante debe consignar y/o completar en la plataforma la información requerida para la calificación, adjuntando los documentos de sustento.

Incentivo a seguir produciendo

En cualquiera de los niveles, se considera investigador activo a aquel profesional que realiza actividad científica y/o tecnológica permanente (artículos científicos, registros de propiedad intelectual o paquetes tecnológicos, libros o capítulos de libro) en los tres años previos a su calificación.

En caso no se cumpla con esta condición, se considerará investigador no activo. Esta disposición no aplica al investigador distinguido, cuya clasificación y registro es de carácter vitalicio, señala el nuevo reglamento.

El investigador deberá mantener actualizada su información en el CTI Vitae a fin de conservar su condición de activo.