Nuevo consejo de ética de IA de Google ya se está desmoronando

Google designó recientemente un consejo de ética externo para lidiar con problemas delicados en materia de inteligencia artificial (IA). El objetivo de este grupo es ayudar a la compañía a apaciguar a los críticos mientras busca generar acuerdos lucrativos de computación en la nube.

En menos de una semana, el consejo ya se está derrumbando, un hecho que podría comprometer la posibilidad de que Google obtenga más contratos militares de computación en la nube.

El sábado, Alessandro Acquisti, un economista del comportamiento e investigador de la privacidad, dijo que no servirá en el consejo. "Si bien me dedico a investigar problemas éticos esenciales de imparcialidad, derechos e inclusión en IA, no creo que este sea el foro adecuado para que yo participe en este importante trabajo", dijo Acquisti en Twitter.

El lunes, un grupo de empleados inició una petición solicitando a la compañía que destituya a otro miembro del consejo: Kay Cole James, presidenta de un grupo de expertos conservador que ha luchado contra las leyes de igualdad de derechos para las personas gays y transgénero.

El activismo de los empleados por la igualdad salarial para las mujeres, el acoso sexual, la ética de la IA y hacer negocios en China afectaron a Google durante el año pasado. Las protestas han sido efectivas.

La compañía abandonó un acuerdo con el ejército de EE.UU. para desarrollar tecnología de reconocimiento de objetos para drones, lo que generó críticas de políticos como el presidente estadounidense, Donald Trump.

Google modificó sus políticas después de que miles de trabajadores abandonaron sus puestos de trabajo para protestar por la forma en que la compañía se ocupa de las quejas de acoso sexual.

Al mismo tiempo, los políticos conservadores han dicho que los algoritmos y los moderadores de contenido de la compañía los discriminan injustamente en los resultados de búsqueda y en YouTube, aunque no hay pruebas de estas afirmaciones.

El nombramiento de Cole James, presidenta del influyente grupo de expertos de la derecha Heritage Foundation, podría considerarse para los conservadores como una señal de que Google está escuchando sus inquietudes.

Algunos expertos y activistas de IA también han pedido a Google que elimine de la junta a Dyan Gibbens, directora ejecutiva de Trumbull Unmanned, una empresa de tecnología de drones. Gibbens y sus cofundadores en Trumbull trabajaron anteriormente en drones militares estadounidenses. El uso de IA para usos militares es un punto importante de disputa para algunos empleados de Google.

La IA es esencial para el futuro de Google que ha invertido cientos de millones de dólares en la adquisición de nuevas startups de IA y el pago a investigadores líderes para que trabajen en la compañía.

La tecnología también es clave como estrategia de ventas para su negocio en la nube, que se está volviendo más importante a medida que se ralentiza el crecimiento de los ingresos en su unidad central de anuncios de búsqueda. Una portavoz de Google no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El consejo de IA está destinado a actuar como controlador de las decisiones de la compañía, reuniéndose regularmente y generando informes sobre los desarrollos en el sector y en la tecnología de Google.

No tiene facultad de veto, pero su función consiste en ofrecer "diversas perspectivas para conformar nuestro trabajo", dijo el director legal de Google, Kent Walker, en una entrada de blog del 26 de marzo.