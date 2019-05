La nueva moda entre los gamers: el modding

Desde una mini huerta con jardines hasta hot rods y dragones, gracias al modding los elementos para personalizar una computadora son casi infinitos. Si bien un presupuesto ajustado puede acotar la posibilidades, no significa que no se pueda crear una gran PC al gusto. Según Crucial , marca global de Micron Technology, Inc; el secreto está en saber en que invertir y en que ahorrar.

Benjamin Lzicar, analista técnico del fabricante de memorias Crucial, comparte aquí algunos de los mejores hacks de modding para armar una PC realmente personalizada.

En caso que no se tenga mucho presupuesto, no es aconsejable gastar demasiado en un “case”. Hay muchas opciones que permitirán organizar los cables y mostrar el hardware, incluso los modelos más básicos son fácilmente personalizables.

Pese a ser poco valorados en una PC, sí conviene invertir en una buena fuente de alimentación (PSU). Una fuente de alimentación no modular puede parecer la opción más barata, ya que ya vienen con todos los cables conectados, pero cuando se trata de personalizar la computadora, esto será más un dolor de cabeza que una ayuda.

Estos cables voluminosos obstruyen el interior de la caja de la computadora, afectando la temperatura, y se ven muy sucios. Si se tiene una fuente de alimentación tradicional, sustituirla por una modular, es un gasto que permitirá crear más espacio en el sistema y limpiarlo fácilmente. Antes de comprar una nueva unidad, hay que asegurarse de utilizar también una calculadora de PSU para determinar qué tan potente debe ser para poder alimentar todos los componentes.

El cableado es la forma más fácil, y una de las más baratas, de proporcionar a su PC un lifting facial instantáneo. Esto puede comenzar con un simple manejo de cables; organizarlos. Las bridas son una herramienta esencial para esto. Lo ideal es usar tiras negras más pequeñas para combinar bien con los cables y lograr una apariencia más elegante. Si el usuario no quiere envolver cada cable individual en el sistema, se pueden comprar cables de extensión pre-envueltos para resolver el cableado de alimentación existente. Algunas fuentes de alimentación incluso vienen con opciones de cable modular pre-envuelto.

La iluminación es una otra forma sencilla de transformar la PC. Las tiras de luz RGB son fáciles de instalar y económicas. Hay muchas opciones disponibles online, no hay necesidad de gastar mucho dinero en uno de estos kits, porque al final del día todos iluminarán de la misma manera. Se ven particularmente genial cuando hay ventanas.

Muchas placas base modernas también vienen con conexiones RGB estandarizadas, lo que le permite conectar fácilmente las tiras de luz RGB y controlarlas desde el propio software de su placa base.Si se busca un toque de color pero más sutil, los ventiladores de refrigeración de colores LED son una excelente opción económica, además que ayudan para mejorar el flujo de aire y mantener frescos los componentes.

Cuando se trata de modificar su PC, muchos intentan directamente con pintura. ¡Error! Es cierto que es barato y altera rápidamente el aspecto de la PC pero la pintura no siempre se adhiere bien a las superficies de las computadoras y se puede rayar y astillar fácilmente. Si igualmente se va a intentar este método, hay que asegurarse que las superficies estén limpias y lijadas adecuadamente.

“Una alternativa también son las plantillas de vinilo para crear diseños originales. También el acrílico es un material adaptable, bastante fácil de trabajar. Se pueden crear soportes de montaje personalizados con una sierra, taladro y un poco de pegamento acrílico. Probablemente el atributo más atractivo del acrílico son los colores translúcidos en los que se presenta, lo que realmente abre la caja en términos de posibilidades creativas”, finaliza el ejecutivo de Crucial.