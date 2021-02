Hasta antes de la pandemia por el COVID-19 en el país, la gran mayoría de los negocios guardaban su información en los servidores físicos de su PC. Sin embargo, ante el menor contacto entre los clientes por las medidas restrictivas establecidas el Gobierno, muchos de los negocios se vieron obligados a impulsar el proceso de digitalización para mantener sus ventas.

En esa línea, una alternativa que brinda mayor flexibilidad y velocidad para responder en el mercado es migrar su información en la nube, señaló a Gestión.pe Alberto Indacochea, CEO de Sapia, firma especializada en estos servicios.

Como se sabe, la nube (cloud) es un sitio externo en donde se puede almacenar información a través de internet; y es una tendencia que ha ido creciendo en los últimos años, incluso antes de la pandemia.

Un informe de Canalys, una consultora especializa en tecnología global, reportó que durante el último trimestre del 2020 el gasto en servicios de infraestructura en la nube aumentó un 32% a US$ 39,900 millones luego de una mayor inversión de los clientes con los principales proveedores de servicios en la nube y el canal tecnológico.

Al respecto, Indacochea señala en la nube uno puede configurar un sistema para que sea igual de seguro que en tierra, en tanto, existen tres modelos de servicios Cloud: el Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) y Infrastructure as a Service (IaaS).

En esa línea, indicó que si tiene un negocio y tiene entre sus planes migrar su información a la nube debe elegir una de estas tres y considerar estos tres aspectos:

1.- Identificar las capacidades que necesita. La nube hoy permite la elasticidad de manera que se puede consumir capacidades de acuerdo a la demanda. “

Es decir, capacidades de memoria, procesamiento, almacenamiento, servicios de posicionamiento, lo que el negocio consumiera”, detalla.

Agrega que esta capacidad depende de qué tan volátil es el modelo de negocio al momento de consumir la data.

“Si se va a la nube es porque el negocio va a ser digitalmente mucho más ágil y se necesita esa agilidad en capacidades de la nube”, mencionó.

2.- El tema de redes. El negocio debo tener el ancho de banda adecuado para estar conectado a la nube y para que los clientes se puedan conectar a ella.

“Un caso práctico es Netflix, que brinda una plataforma muy bien en streaming y si no tienes un buen internet en casa no vas a poder verlo bien. Similar proceso sucede con la nube”, dijo.

3.- Gestionarlo correctamente. Existen herramientas que automatizan la gestión en la nube, aunque costará un poco más. El experto indica que es bueno automatizar los procesos para evitar problemas de gestión en General y de sobrecostos.

“Todas las nubes tienen ofertas de servicios de gestión automatizados. Por ejemplo, se ofrecen respaldos de datos los cuales están alojados en otros países. Entonces dependiendo de la necesidad del negocio se vas contratando estos servicios y dan tranquilidad ante cualquier incidente”, indicó.

Un factor que va de la mano con el respaldo de datos es la ciberseguridad de la información.

Los cinco principales proveedores de servicios en la nube son, según la revista Forbes, Microsoft, Amazon, IBM, Salesforce y SAP.





