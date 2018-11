Nintendo lanza nuevo juego de Pokémon para estimular ventas

Nintendo Co. apuesta a vender millones de consolas Switch en esta temporada de las fiestas de fin de año lanzando un nuevo juego de Pokémon que interactúa con el exitoso título móvil gratuito Pokémon Go, y un novedoso personaje que se parece a una tuerca hexagonal.

Let´s Go Pikachu y Let’s Go Eevee salieron a la venta en todo el mundo este viernes. Se trata de los primeros títulos de la popular serie para la nueva consola de Nintendo. Armados con gráficos más ricos, los juegos están diseñados para atraer a los 850 millones de fanáticos que han jugado Pokémon Go.

Solo quienes compran los nuevos juegos Let’s Go pueden sincronizar sus smartphones y las consolas Switch a través de una conexión Bluetooth. Al hacerlo, los usuarios pueden transferir monstruos de bolsillo entre la aplicación móvil y los juegos Switch, y también desbloquear a Meltan, el nuevo personaje.

Nintendo pretende aumentar las ventas de Switch durante un año que, por lo demás, sería mediocre para las publicaciones de software. Los analistas apuntan a 2016, cuando el debut de Pokémon Go reavivó el interés en comprar consolas 3DS para jugar más juegos de la serie.

Estiman que Meltan puede ayudar a vender 7.5 millones de unidades de los nuevos títulos para marzo, según cuatro proyecciones de analistas compiladas por Bloomberg. Meltan ya marcaba tendencia entre los usuarios de las redes sociales de Pokémon a las pocas horas de lanzado el juego.

En comparación, la serie Pokémon ha vendido 101 millones de títulos en dispositivos Nintendo desde el 2004, superada solo por la franquicia de Super Mario, que asciende a 121 millones, según los datos de Nintendo.

"Pokémon Go tuvo un importante impacto positivo en el hardware 3DS y en las ventas de software de Pokémon, por lo que creo que existe un potencial similar para Switch", dijo Piers Harding-Rolls, jefe de investigación de videojuegos de IHS Markit. "Nintendo cree que este será un gran producto para regalar durante la temporada de ventas navideñas y esa es una razón clave por la que no ha abandonado su pronóstico de ventas de Switch para todo el año".

Nintendo debe granjearse el apoyo de más fanáticos como Christina Grybel, una jugadora de Pokémon de toda la vida en Estados Unidos que planea comprar un Switch para obtener el nuevo monstruo de bolsillo. "La razón principal para adquirir el juego Let´s Go es Meltan", dijo en una entrevista.

Boicots

Al mismo tiempo, la vinculación de los nuevos títulos de Switch a Pokémon Go ha disgustado a algunos miembros de la comunidad Pokémon, quienes dicen que la presentación de Meltan es una medida barata dirigida a los fanáticos a los que les gusta coleccionar todos los monstruos de bolsillo disponibles.

Eso, dicen, obliga a los jugadores a gastar al menos US$ 360 para comprar un juego de Switch o Let’s Go. Como resultado, algunos dicen que Nintendo está dificultándoles a los fanáticos cumplir con el lema de la serie, "Hay que atraparlos a todos".

Otros jugadores veteranos también amenazan con boicotear las compras porque dicen que las características principales, como las batallas, se han simplificado en exceso para atraer a los jugadores de smartphones. Las reseñas no ayudan: los nuevos títulos han recibido algunas de las puntuaciones más bajas de la serie.