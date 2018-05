Nintendo apunta a las familias con suscripción de bajo coste

Nintendo Co. ha reforzado su apuesta por ganar nuevos usuarios para la consola Switch con el anuncio de una tarifa especial para familias en su servicio por internet, en un paquete que incluirá 20 juegos clásicos.

Una suscripción familiar de 12 meses a Nintendo Switch Online en Estados Unidos costará US$ 34.99 y dará acceso hasta a ocho cuentas de jugadores, dijo la empresa con sede en Kioto en un comunicado el martes.

El anuncio complementa las suscripciones individuales de US$3,99 mensuales o US$ 19.99 por un año. PlayStation Plus de Sony Corp. ofrece acceso anual por US$ 59.99, el mismo precio que la Xbox Live Gold de Microsoft Corp.

Nintendo está reforzando el éxito de su consola Switch, que está previsto que genere la mayor ganancia que haya registrado la empresa en ocho años, con la adición de productos y servicios para ampliar su base de consumidores.

El mes pasado lanzó Nintendo Labo, complementos que permiten a los usuarios transformar la consola en objetos como un piano miniatura o asas de una motocicleta. Está previsto que el servicio en línea comience en septiembre.

PlayStation Network de Sony Corp. ha ayudado a impulsar la rentabilidad de la empresa al permitir que los usuarios compren sus juegos por internet, en lugar de limitarse a discos.

Las ventas digitales representaron el 32% de los ingresos por ventas de programas de juegos en el último trimestre, con una importante alza desde el 19% de hace dos años. La empresa informó 34.2 millones de suscriptores de pago hasta marzo.

Nintendo también lanzará una aplicación para teléfonos móviles que permitirá conversaciones de voz, mientras su servicio online permitirá a los jugadores competir contra otros a lo largo de la red y acceder a títulos clásicos como Super Mario Bros. y The Legend of Zelda.

Las puntuaciones se podrán almacenar en servidores en la nube, lo que resuelve una vieja frustración de los jugadores.

Nintendo vendió 15.1 millones de consolas Switch en los 12 meses que terminaron en marzo y proyectó envíos por 20 millones para el actual año fiscal.

El anuncio se da a menos de dos semanas del nombramiento de Shuntaro Furukawa, de 46 años, como próximo presidente, en reemplazo de Tatsumi Kimishima, quien va a retirarse.