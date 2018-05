Nintendo aprovecha poder de smartphones, Pokémon y la Switch

Nintendo Co. unirá el magnetismo de Pokémon, los smartphones y la consola Switch en una experiencia de videojuegos interconectada.

Pokémon: Let’s Go Pikachu y Pokémon: Let’s Go Eevee fueron presentados este miércoles por el fabricante de videojuegos con sede en Tokio.

Están diseñados para aprovechar el enorme éxito del juego para smartphones Pokémon Go y un año de ventas sólidas para la Switch, el híbrido entre una consola y una tablet. Los dos juegos nuevos saldrán a la venta el 16 de noviembre a 5,980 yenes (US$ 55) cada uno.

Nintendo apuesta a poder atraer a los que juegan videojuegos en dispositivos móviles para que compren consolas Switch y seguir vendiendo muchas unidades de ese híbrido en su segundo año de existencia.

Además de un nuevo controlador para Switch con forma de Pokebola, la variedad de posibilidades de jugar con los diversos aparatos y juegos puede acarrear el riesgo de aturdir a muchos adultos, pero tendrá todo el sentido del mundo para los niños y los jugadores de la generación Pokémon.

La experiencia de videojuegos unificada es una táctica típica de Nintendo, que alienta a la gente a moverse y usar el cuerpo. Los inversores recibieron muy bien la noticia e hicieron subir las acciones 4.3%.

“Está bien que Nintendo apunte a conectar los smartphones con quienes juegan Pokémon en la Switch”, dijo Piers Harding-Rolls, director de investigación sobre videojuegos en IHS Markit. “Inevitablemente, algunos potenciales compradores rechazarán el precio, pero aun así anticipo que esto impulse las ventas en la temporada de fin de año”.

Franquicia

La franquicia Pokémon existe hace dos décadas e incluye cartas coleccionables, fichines, series de animé y manga y títulos de videojuegos para portables y consolas de Nintendo.

La sociedad entre Nintendo y Pokémon es estrecha. La empresa que sustenta la franquicia, Pokémon Co., es propiedad parcial de Nintendo, la desarrolladora de videojuegos Game Freak Inc. y otra empresa llamada Creatures Inc., dueñas de todos los derechos de la marca.

Más de 800 millones de personas descargaron la aplicación para smartphones Pokémon Go y 65 millones de personas la juegan en forma mensual. Además, se vendieron 17.8 millones de unidades de Switch desde que salió al mercado la consola en el 2017.

Probablemente se beneficien las ventas de Switch, y los analistas ya proyectan que Nintendo superará su objetivo de vender 20 millones de consolas en los doce meses hasta marzo del 2019.

Nintendo también presentó la Poke Ball Plus, de 4,980 yenes, un control para el Switch que vibra y se enciende como hacen las Pokebolas en el mundo de Pokémon, donde se usan esas esferas para guardar Pocket Monsters (Pokémones). Están diseñadas para usarse al jugar y para que la gente pueda llevar sus Pokémones consigo. En un principio, este dispositivo solo se venderá en Japón.

“Como desarrolladores de videojuegos de Pokémon, teníamos un deseo y una responsabilidad muy fuertes de probar suerte con el nuevo hardware para Switch y llevarlo al éxito”, dijo Tsunekazu Ishihara, máximo ejecutivo de Pokémon Co.

Ishihara había dado pistas sobre los juegos anunciados este miércoles en una entrevista en septiembre, al decir que la franquicia y los nuevos productos para videojuegos todavía no habían alcanzado su máximo potencial.

El sistema Pokémon-Switch-Pokebola no vendrá con funciones online y se concentra en el modo multijugador cara a cara, dijo Ishihara. Esto podría resultar decepcionante, dado que Nintendo planea lanzar su servicio online para Switch en septiembre.