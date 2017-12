Nintendo abre juegos a una consola rival por primera vez en su historia

Por primera vez en la historia, los juegos de Nintendo Co. podrán usarse en hardware de juegos que no hayan sido fabricados por la compañía japonesa.

En una nueva iniciativa limitada a China, Nintendo ha empezado a distribuir los títulos clásicos Wii y Gamecube a través de la tablet de juegos Shield de Nvidia Corp, dijo la firma fabricante de juegos con sede en Kioto en una declaración.

El aparato salió a la venta el 5 de diciembre en China continental con tres juegos clásicos de Nintendo, entre ellos The Legend of Zelda: Twilight Princess, New Super Mario Bros., Wii y Punch-Out!!, que se lanzaron en todo el mundo hace alrededor de 10 años.

Se trata de un cambio importante para Nintendo, que ha mantenido sus juegos exclusivamente para sus propias consolas de escritorio y portátiles desde principios de la década de 1980. La empresa fabricante de las máquinas Switch, DS y Wii empezó a lanzar títulos móviles para teléfonos inteligentes de terceros con renuencia el año pasado. En momentos en que China supera a Estados Unidos como mayor mercado de juegos del mundo, crece la presión para que Nintendo lleve sus títulos al continente.

“Nos complace tener esta oportunidad de permitir que nuestros productos de entretenimiento lleven diversión a la enorme cantidad de jugadores chinos”, dijo Nintendo en la declaración, publicada en chino. El año próximo se lanzarán más títulos clásicos y se harán mejoras visuales, añadió. “Dado el excelente personal de Nvidia, los juegos tendrán puertos de alta resolución”.

Un vocero de Nintendo dijo que el acuerdo se limita a China y a la Shield de Nvidia y que no es indicativo de un cambio estratégico mayor. Agregó que los esfuerzos por llevar su nueva consola híbrida Nintento Switch a China continúan independientemente de su asociación con Nvidia.

Hasta ahora la mayoría de los juegos de Nintendo no ha estado disponible de forma legal en China, lo que limita la popularidad de Super Mario y Donkey Kong, que son nombres habituales en EE.UU., Europa y Japón. En China continental, en cambio, dominan títulos de juegos para móviles y computadoras personales como Playerunknown’s Battlegrounds y Honour of Kings. El mercado de juegos de China generó US$ 24,600 millones de ingresos el año pasado, en comparación con US$ 24,100 millones en EE.UU.

Aún hay barreras para que los creadores de juegos que no son chinos lancen títulos en el país, estas comprenden la censura estatal y la necesidad de establecer empresas conjuntas con socios locales.

Microsoft Corp. y Sony Corp. han alcanzado un éxito limitado desde el lanzamiento de sus consolas en el continente desde el 2014, debido en parte a la declinante popularidad del juego en consolas y la ausencia de títulos exitosos como “Grand Theft Auto V”, que están prohibidos por su contenido violento y sexual.

Los títulos familiares de Nintendo hacen que la compañía pueda tener más suerte con los censores chinos. En septiembre anunció planes de lanzar “Honour of Kings”, de Tencent Holdings Ltd., para la Nintendo Switch. Eso alentó especulaciones de que la web china y la gigante de juegos contribuirán a que Nintendo ingrese al mercado continental. El vocero de Nintendo rehusó decir cuándo podría salir a la venta en China la Nintendo Switch.