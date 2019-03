El New York Times se reduce en Apple, que prepara aplicación

El New York Times redujo recientemente el número de historias que está dando a la aplicación de noticias de Apple Inc., informó el director ejecutivo del editor del periódico, mientras el fabricante del iPhone se prepara para presentar un servicio de suscripción para medios de comunicación la próxima semana.

"Intentamos ser inteligentes en nuestra forma de pensar acerca de nuestras asociaciones con estas plataformas", dijo el director ejecutivo del New York Times, Mark Thompson, el lunes en Oxford Media Convention en Inglaterra, en respuesta a una pregunta sobre la relación de su compañía con los gigantes de la tecnología.

Thompson también está manteniendo una distancia táctica con Facebook Inc., y asegura que el Times limita la cantidad de historias que pone allí. "No queremos que el consumo principal del New York Times sea en Facebook", dijo. El periódico gasta "mucho dinero" en la publicidad paga de Facebook para impulsar las suscripciones, agregó, y la plataforma es buena para la comercialización.

Los comentarios se producen cuando Apple está dispuesto a asumir un papel más importante en la distribución de noticias. En un evento la próxima semana, se espera que el gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, lance un producto de suscripción a noticias que permitiría a los usuarios leer una cantidad ilimitada de contenido de editores asociados por una tarifa mensual.

Aparentemente, el servicio ha sido rechazado por las principales editoriales debido la participación en los ingresos que Apple ha propuesto tomar.

Como destacan los comentarios de Thompson, las publicaciones como el Times, que dependen de los ingresos de los suscriptores, se centran cada vez más en que las personas visiten sus artículos directamente en sus propios sitios web.

Eso le da a los editores un mayor control sobre la experiencia de los usuarios y una mayor parte de los ingresos publicitarios que generan, en lugar de ceder parcialmente ambas áreas a plataformas tecnológicas de terceros.

En el evento del 25 de marzo, Apple también planea presentar su nueva plataforma de video por demanda que competirá con Netflix Inc. Apple espera que un aumento en los ingresos por servicios pueda ayudar a compensar la desaceleración de las ventas de dispositivos.