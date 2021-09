Por Tae Kim

Esta semana, todos escuchamos y vimos fotos del robot doméstico de US$ 1,000 de Amazon.com Inc. Sin embargo, ese no fue el mayor lanzamiento de producto de la compañía. Mucho más importante, y con ramificaciones más amplias para el negocio de Amazon, llegó New World, el primer gran éxito en videojuegos de la compañía.

El martes, el gigante de la tecnología lanzó silenciosamente este juego de rol en línea. Para sorpresa de muchos, incluida probablemente la propia empresa, New World está resultando ser un enorme éxito.

En su primer día, rompió récords de popularidad y llegó a más de 700,000 jugadores simultáneos, abrumando los servidores de Amazon. En este punto, los clientes tienen que esperar horas en fila para entrar a una sesión de New World.

Claramente, Amazon no esperaba esta alta demanda. La ironía de que el propietario de Amazon Web Services tuviera tal problema de capacidad no pasó desapercibida para los jugadores, que inundaron los foros en línea con quejas.

Sin embargo, en última instancia, esta es una mucho más grande, e importante, noticia de Amazon que su robot Astro, que también se dio a conocer el martes. Francamente, resulta desconcertante que el robot esté recibiendo tanta cobertura de prensa. Sí, claro, puede realizar tareas básicas de monitoreo en el hogar, pero eso es todo.

Sin brazos, Astro no puede recoger nada ni limpiar como los muchos robots aspiradores del mercado. Esencialmente, es una tableta sobre ruedas con un asistente de reconocimiento de voz de Alexa.

La tecnología parece ser incipiente o, lo que es peor, podría no estar lista. Un ingeniero que trabajó en Astro le dijo a Vice que las capacidades del robot eran defectuosas y que probablemente se caería por las escaleras. Por lo tanto, no es de extrañar que Amazon venda cantidades limitadas del robot en una base de prueba solo por invitación a finales de este año.

Por otro lado, New World, es un éxito instantáneo. Se produce después de una serie de fallas de juego de alto perfil para la compañía, desde la cancelación del juego de deportes de fantasía Breakaway, en el 2018 hasta el fracaso el verano pasado de Crucible, su primer lanzamiento de gran presupuesto.

Si el estreno de New World hubiera fallado, Amazon podría haberse visto obligado a renunciar por completo a los videojuegos, lo que hubiera sido una posibilidad desastrosa, dado que esa industria es una de las pocas grandes verticales tecnológicas que quedan. Este es un mercado de US$ 176,000 millones que puede mover la aguja, incluso para una empresa de un billón de dólares.

Afortunadamente, los esfuerzos en el terreno de los videojuegos de Amazon ahora se han revitalizado. Como muchas otras personas, aún no he podido jugar el juego. Pero a principios de este mes, tuve la oportunidad de probar una versión preliminar y me impresionó su diseño y la sólida mecánica de juego.

Este es solo el comienzo. Como juego en línea multijugador masivo, New World necesitará un flujo constante de contenido nuevo para mantener comprometido a quien lo juega. Sin embargo, Amazon finalmente ha hecho la parte difícil al atraer a una gran audiencia de jugadores. Ahora tiene la oportunidad real de convertirse en una fuerza importante en el mundo del entretenimiento interactivo.