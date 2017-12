Netflix quiere que espectadores elijan sus propias aventuras

Netflix Inc. producirá un programa en el que los televidentes adultos podrán escoger "su propia aventura", con lo que agrega otro género de programación a un servicio que ofrece películas, dramas, documentales, comedias y realities.

La respuesta de los niños a los programas de Netflix "Puss in Book: Trapped in an Epic Tale” y “Buddy Thunderstruck: The Maybe Pile”, los cuales permite que los televidentes seleccionen cómo evoluciona la historia, convenció al director general de contenido, Ted Sarandos, que valía la pena experimentar con una serie similar para adultos.

Los espectadores del programa para adultos podrán elegir qué línea argumental seguir y volver a ver el mismo programa con un desenlace diferente. Los programas de televisión interactivos han existido durante años, pero aún no captan grandes audiencias.

El interés de Netflix, propietario del servicio de TV en línea más grande del mundo, podría cambiar eso. La compañía ha sacudido el negocio tradicional de televisión con un servicio de streaming que ofrece miles de títulos a pedido, y planea gastar entre US$ 7,000 millones y US$ 8,000 millones en programación en el 2018.

Netflix también lanzará 30 series con guion en diferentes idiomas el próximo año y 80 películas, dijo Sarandos durante una conferencia con inversionistas. La compañía planea producir 60 programas para niños y un puñado de películas animadas en el futuro cercano.

Sarandos ha priorizado las series originales que los clientes no pueden obtener en ningún otro lado porque hacen que los usuarios se entusiasmen con Netflix.

"Mucha de la creencia tradicional en la programación de televisión resulta ser incorrecta", dijo Sarandos.