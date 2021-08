La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los EE.UU. está recurriendo a una startup japonesa en busca de ayuda para crear mapas del viento que harán que sea más seguro para los drones y los taxis aéreos volar por los cielos de todo el mundo.

MetroWeather Co. fabrica sensores lidar compactos y de bajo costo que se pueden usar para detectar peligros como la cizalladura del viento, lo que permite que los vehículos aéreos no tripulados operen en entornos urbanos, dijo el director ejecutivo Junichi Furumoto en una entrevista. La compañía con sede en Kioto trabajará con TruWeather Solutions Inc. en los EE. UU. como parte del programa de subvenciones de Investigación de Innovación para Pequeñas Empresas de la NASA.

Los drones autónomos y los autos voladores, durante mucho tiempo un elemento básico de la ciencia ficción, se están acercando lentamente a la realidad.

Las máquinas de cuatro rotores conocidas como cuadricópteros ya se están utilizando para fotografía, inspecciones y mapeo. Amazon.com Inc., Alphabet Inc. y United Parcel Service Inc. están explorando su uso para las entregas, mientras que varias empresas emergentes y operadores aeroespaciales están trabajando en vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje verticales que pueden transportar personas. Pero la seguridad sigue siendo un escollo. “Volar estas cosas sin conocer el viento y arriesgarse a chocar es inconcebible”, dijo Furumoto.

“Más aún cuando las personas son la carga”. Lidar, que significa detección de luz y alcance, es una tecnología que utiliza la luz para medir la distancia y se está adoptando para los automóviles autónomos. Los sensores lidar de MetroWeather miden el movimiento y la velocidad del viento al rastrear el polvo fino en la atmósfera con un láser infrarrojo. A partir del próximo marzo, TruWeather, con sede en Nueva York, utilizará dos de sus lidars en un sitio de prueba de drones de la NASA para demostrar cómo la información del viento en tiempo real puede ayudar a los drones a elegir rutas óptimas que eviten la cizalladura del viento y otros peligros. “Más aún cuando las personas son la carga”. Lidar, que significa detección de luz y alcance, es una tecnología que utiliza la luz para medir la distancia y se está adoptando para los automóviles autónomos. Los sensores lidar de MetroWeather miden el movimiento y la velocidad del viento al rastrear el polvo fino en la atmósfera con un láser infrarrojo. A partir del próximo marzo, TruWeather, con sede en Nueva York, utilizará dos de sus lidars en un sitio de prueba de drones de la NASA para demostrar cómo la información del viento en tiempo real puede ayudar a los drones a elegir rutas óptimas que eviten la cizalladura del viento y otros peligros.

El lidar tiene un alcance de 18 kilómetros (11 millas), lo que significa que cuatro de ellos en lo alto de rascacielos pueden cubrir todo el centro de Tokio. El dispositivo del tamaño de una mesa de café pesa 130 kilogramos (287 libras), en comparación con un rival japonés con especificaciones similares que es tan grande como una casa, pesa varias toneladas y cuesta diez veces más a varios millones de dólares, dijo Furumoto. El secreto de MetroWeather está en su algoritmo de procesamiento de señal patentado, que permite el uso de un rayo láser de menor potencia sin sacrificar la precisión, dijo Furumoto. La compañía planea presentar su primer modelo de producción en masa el próximo mes de marzo que casi reducirá a la mitad las dimensiones del lidar y reducirá considerablemente su precio. Furumoto estima que la compañía tiene una ventaja de aproximadamente tres años frente a sus rivales. Cofundó MetroWeather en 2015 mientras trabajaba como profesor asistente en la Universidad de Kyoto, donde también obtuvo su doctorado en informática, con un postdoctorado Kuniaki Higashi. La compañía se basa en más de 30 años de investigación de radares en la universidad, que incluye un conjunto de antenas del tamaño de un campo de béisbol que se ha utilizado para estudiar la atmósfera desde 1984. MetroWeather, cuyos inversores incluyen Draper Nexus, Drone Fund y Real Tech Fund, busca recaudar varios millones de dólares antes de fin de año para expandir sus operaciones en los EE.UU.

La demanda comenzará a despegar alrededor de 2025 con el desarrollo de lo que la NASA llama nivel 4 de madurez de movilidad aérea urbana, un sistema de clasificación similar al utilizado para la conducción autónoma con el nivel más alto correspondiente a tecnología más avanzada. En UML4, la NASA prevé cientos de vuelos simultáneos que despegan de aeródromos urbanos con vehículos que intercambian información entre sí para evitar colisiones. MetroWeather estima que el mercado final para sus servicios se medirá en miles de millones de dólares, en comparación con menos de $ 100 millones que ahora se centran principalmente en la energía eólica. Es probable que sigan las inspecciones con drones de la infraestructura y las aplicaciones médicas que requieren una entrega rápida de cargas útiles de bajo peso y alto valor, dijo Furumoto. Reconoció que aún no está claro cuál será el uso masivo de la tecnología en el mercado. “Podría ser logística o taxis voladores”, dijo. “Eso es lo que todo el mundo está tratando de averiguar ahora”.