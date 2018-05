Microsoft lanzará tableta de bajo coste para rivalizar con iPad

Microsoft Corp. planea lanzar una línea de tabletas Surface de menor coste ya en el segundo semestre del 2018, en busca de tener éxito en un mercado de dispositivos más baratos que Apple Inc. domina con el iPad, según personas con conocimiento del tema.

Microsoft ya lo intentó antes. El gigante del software dio inicio a su ofensiva en el hardware orientado al consumidor en el 2012 con el lanzamiento de la Surface RT original. En aquel momento, el precio básico se fijó en US$ 499.

Debido a que las tabletas no tuvieron eco ni entre los consumidores ni entre los críticos de productos, Microsoft se volcó a la Surface Pro, más cara, una línea que ha ganado terreno y que probablemente haya contribuido a la demanda de una versión más profesional del iPad, que Apple lanzó en el 2015.

Las nuevas tablets tendrán pantallas de 10 pulgadas -aproximadamente el mismo tamaño que el iPad estándar, pero más pequeñas que las pantallas de 12 pulgadas utilizadas en la línea de laptops de Surface Pro-.

Las nuevas Surface, con un costo de unos US$ 400, tendrán bordes redondeados como el iPad, lo que marca una diferencia con las esquinas cuadradas de los modelos actuales. Por primera vez para las tablets Surface también incluirán conectividad USB-C, un nuevo estándar de carga y sincronización que utilizan algunos de los teléfonos inteligentes más recientes.

Se prevé que las tabletas serán 20% más livianas que los modelos de alta gama, pero tendrán una autonomía de batería de unas cuatro horas menos. La actual Surface Pro puede funcionar 13.5 horas con una sola carga, según Microsoft. Intel Corp. proveerá el procesador principal y los chips de gráficos para los dispositivos, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas dado que los planes no son públicos.

Peter Wootton, vocero de Microsoft, que tiene su sede en Redmond, Washington, no accedió a hacer declaraciones.

Microsoft ha tenido dificultades no sólo para encontrar un éxito de alto volumen con los dispositivos Surface sino también para lanzar un flujo de nuevas opciones que le permitan mantener un crecimiento constante.

En el año fiscal que cerró en julio pasado, los ingresos provenientes de Surface cayeron 2% en tanto la empresa tuvo menores volúmenes de venta debido a un envejecimiento de la línea Surface Pro. Los ingresos crecieron 32% en el trimestre más reciente, lo cual indica un nuevo interés por el hardware de Microsoft.

Apple vendió alrededor de 44 millones de iPads que generaron ingresos por casi US$ 20,000 millones en los últimos cuatro trimestres. Durante ese mismo período, todo el negocio del hardware de Surface de Microsoft produjo US$ 4,400 millones.

En marzo, Apple lanzó un nuevo modelo de iPad de US$ 329 orientado a los usuarios del área educativa. Las nuevas Surface más baratas podrían también atraer a estudiantes y docentes además de las escuelas que compran dispositivos menos costosos al por mayor.

La actual línea de Surface Pro orientada a los profesionales se consigue a partir de US$ 799. Se supone que Microsoft, que todavía no ha concluido sus planes, fijará el precio de las versiones más baratas del nuevo dispositivo en torno de US$ 400.

Al igual que Surface Pro, estos modelos no traerán la cubierta con teclado de la compañía. Para acompañar el dispositivo más barato, Microsoft está preparando versiones menos costosas de su cubierta con teclado, lápiz y mouse, dijeron. La actual cubierta con teclado cuesta US$ 160 adicionales, en tanto el nuevo teclado tendrá un precio un poco más bajo, dijeron.