Microsoft compartirá datos para acelerar desarrollo chino de inteligencia artificial

Microsoft Corp. establecerá una plataforma abierta con cuatro de las universidades más prestigiosas de China para compartir sus datos y herramientas de inteligencia artificial, acelerando el impulso para tratar de hacerse con clientes de gigantes locales.

La compañía hizo una demostración de su sistema de chips de IA, proyecto Brainwave, en Pekín el lunes. El grupo mostró cómo "XiaoIce", su asistente digital chino para chats, puede emular las voces de personas, conversar con humanos por teléfono e incluso escribir poesía.

Las demostraciones encapsulan los esfuerzos de Microsoft para usar herramientas de IA a fin de ganar clientes de rivales mundiales más avanzados, como Amazon.com Inc. y Alphabet Inc. Entre los proveedores de la nube, los servicios de inteligencia artificial se consideran eficaces para ganar nuevos negocios.

Y mientras que estos servicios de Google están bloqueados en China, los de computación en la nube Brainwave y Azure de Microsoft están permitidos gracias a su asociación con un actor local. No obstante, el mercado chino sigue dominado por empresas locales como Baidu Inc., Alibaba Group Holding Ltd. y Tencent Holdings Ltd.

"A medida que el mercado de IA mundial y chino sigue evolucionando, es muy importante tener una perspectiva global", dijo el vicepresidente ejecutivo de Microsoft, Harry Shum, a cientos de desarrolladores y ejecutivos de la industria en el evento Microsoft AI Innovate el lunes. "Esperamos poder democratizar la IA".

El proyecto Brainwave utiliza chips avanzados y diseñados específicamente para potenciar el entrenamiento de aprendizaje automático de forma similar a las unidades de procesamiento de Google.

La compañía ahora planea crear una plataforma de IA abierta con la Universidad de Pekín, considerada una de las mejores escuelas del país, la Universidad de Ciencia y Tecnología de China, la Universidad Xi’an Jiaotong y la Universidad de Zhejiang. Esa plataforma proporcionará a los estudiantes y a profesores herramientas de formación en AI para ayudarlos a avanzar en su trabajo de IA.

A nivel mundial, Microsoft está concentrando los esfuerzos de unos 8,000 empleados -desde investigadores hasta ingenieros- en productos, herramientas y desarrollos de inteligencia artificial.

En la actualidad hay una atención enorme por parte de las empresas a la IA y el aprendizaje automático la cual ha desencadenado importante financiación en compañías emergentes así como iniciativas importantes de competidores como Google, Facebook Inc., Apple Inc. y Amazon.

Asimismo, el máximo responsable de Microsoft, Satya Nadella, se ha centrado en preguntas en torno a la ética, la privacidad y los prejuicios generados por el creciente uso del software de IA, su dependencia de los macrodatos, y una tendencia a los prejuicios a veces peligrosa si los sistemas se diseñan mal.