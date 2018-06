Messenger Kids, la nueva app de mensajería para niños que Facebook lanzó en Perú

Facebook lanzó Messenger Kids en Perú, una app de mensajería exclusiva para niños que se presenta como una alternativa más segura al mismo Facebook o WhatsApp.

Si bien la compañía de Zuckerberg no permite que menores de 13 años creen una cuenta en la red social, Messenger Kids se perfila como una app independiente, que no necesita de una cuenta de Facebook para funcionar.

Excepto la del padre, claro está. Y aquí viene el gancho. Y es que según estudios de Facebook, la creación de esta herramienta obedece a dos hechos puntuales: el acceso inevitable de los niños a la tecnología, y la necesidad de los padres por protegerlos.

Los tres motivos básicos por los que los padres permiten a sus niños el acceso a tecnología son la comunicación, educación y entretenimiento, según Daniele Kleiner, gerente de Programas de Seguridad de Facebook para América Larina.

"Messenger Kids fue diseñada para ser divertida, infinitamente más divertida que WhatsApp y Messenger, y por lo tanto será más atractivo para los niños", reveló a gestión.pe.

La diversión viene en forma de emojis, gif, stickers, juegos y demás facilidades que los niños pueden utilizar en pleno chat.

La seguridad, el tema que más le interesa a los padres, llega por otro lado.

Primero, el niño no tendrá cuenta de Facebook. La aplicación es independiente y para acceder a ella, el padre deberá crear el usuario del niño desde su propia cuenta de Facebook, en donde podrá administrar la del pequeño.

Es decir, el padre le crea la cuenta al niño. Además, cada vez que quiera contactar con alguien, la solicitud le llega al padre o tutor, y es este último quien autorizará con quien se comunica su hijo.

Por otro lado, los niños tampoco pueden enviar solicitudes. Para que se contacten entre sí el padre de Pablo, por ejemplo, deberá enviarle la solicitud al padre de María para que ambos puedan hablar. Y una vez autorizada, los padres no pueden contactar a los niños.

Otro dato importante es la privacidad. Los niños la mantienen siempre. Es decir, los papás no pueden leer las conversaciones de sus hijos. No obstante, los niños no tienen la opción de eliminar mensajes. Es decir, si el padre lo ve necesario puede coger la tablet del pequeño y revisar, pues todo estará ahí.