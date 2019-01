Meizu Zero: el primer smartphone completamente que se carga de manera inalámbrica La empresa china Meizu ha anunciado un dispositivo que no tiene entrada de audio, ni botones, incluso no cuenta con bandeja para insertar chip.

La empresa renuncia a los puertos USB, las ranuras para tarjetas SIM, los orificios tradicionales de los altavoces e incluso los botones físicos a cambio de un cuerpo sólido de cerámica casi perfecto.