Llegó el momento de actuar con Facebook

Un patrón surgió en la respuesta del máximo ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, al interés de varios órganos legislativos en su empresa. Mientras más fundamentadas y directas sean las preguntas que quieren hacer los legisladores, menos tiempo está dispuesto Zuckerberg a pasar respondiéndoles.

Eso debería significar que es probable que sea hora de dejar de preguntar y comenzar a actuar en áreas específicas que han sido adecuadamente identificadas incluso sin las respuestas de Zuckerberg.

El máximo ejecutivo de Facebook pasó 10 horas en el Capitolio enfrentando preguntas que a menudo mostraron la ignorancia de los legisladores estadounidenses sobre internet en general y Facebook en particular.

El martes estuvo una hora y media en el Parlamento Europeo, de las cuales solo 25 minutos fueron para responder preguntas mucho mejor fundadas de los miembros del parlamento.

Ha esquivado repetidas invitaciones para presentarse ante el parlamento británico, específicamente, su Comité Digital, de Cultura, Medios y Deportes, incluso por enlace de video; es este comité el que, a través de un minucioso proceso, llegó a las preguntas más específicas sobre las prácticas de recopilación de datos y publicidad política de Facebook.

El evento del martes en el Parlamento Europeo fue útil para delinear la agenda europea con respecto a la red social. A continuación, encontrará las preguntas más apremiantes, compiladas a partir de lo que preguntaron los legisladores:

¿Puede garantizar Facebook que no ocurrirá otro escándalo de datos, como el que implicó el uso no autorizado de datos personales por parte de Cambridge Analytica? Facebook aún no ha explicado por qué no se informó a los usuarios sobre la filtración de datos de Cambridge Analytica cuando Facebook lo supo. Y todavía no sabemos cómo Facebook controla el cumplimiento de sus políticas por parte de terceros.

¿Facebook realmente cumple las nuevas normas de privacidad de la Unión Europea? No está claro en absoluto si los usuarios realmente solo deben dar su consentimiento para proporcionar datos que son absolutamente necesarios para el uso del servicio de Facebook. O si Facebook realmente transfirió los datos de aquellos usuarios que no están cubiertos por él desde servidores europeos para mantenerlo fuera del alcance de la UE. Si la gente deja Facebook, Zuckerberg no nos dice lo que hará con sus datos.

¿Hay alguna manera para que un usuario deje de recibir publicidad dirigida? La gente también necesita saber qué se requiere para evitar que Facebook arme el "perfil oculto" de un usuario a partir de datos recopilados en sitios que no pertenecen a Facebook y si estos perfiles son comercializados. Tampoco está claro si un usuario que no pertenece a Facebook puede ver (y eliminar) dicho perfil.

¿Por qué crece el número de cuentas falsas (desde el 2-3% como se informó el año pasado a 3-4% este año)? Recuerde, Facebook entregó garantías de que está luchando contra su propagación.

¿Facebook es una compañía de medios de comunicación que cura contenido o una plataforma neutral? Facebook necesita explicar cómo elimina contenido ofensivo e ilegal sin censurar un discurso legítimo.

¿Puede Facebook garantizar que la publicidad política en su plataforma cumplirá con las leyes nacionales en el futuro? Si es así, ¿cómo lo hará? Facebook no ha aclarado si ha alterado, o en qué forma, su modelo comercial para asegurarse de que no se abuse de él para infringir las leyes de campaña.

¿Facebook tiene competidores directos, y si es así, quiénes son? Si Facebook es efectivamente un monopolio, no está claro si hay una razón convincente para no dividirlo (por ejemplo, obligándolo a separar Messenger y WhatsApp).

¿Facebook se comprometería a publicar la lista completa de sus entidades jurídicas y la cantidad de impuestos que pagan en cada país donde operan?

Zuckerberg no ha proporcionado respuestas satisfactorias a ninguna de estas preguntas, adhiriéndose estrictamente a sus pusilánimes puntos de discusión -una táctica que debe pensar que le ha funcionado bien dado que los ingresos y el precio de las acciones de la compañía parecen ser impermeables a cualquier preocupación sobre sus prácticas.

Ha prometido respuestas por escrito a legisladores enojados por su descarada evasiva. Sin embargo, no se necesita esperarlas para ver qué pasará. El comité digital del parlamento británico ya está realizando un intercambio escrito con Rebecca Stimson, directora de política pública de Facebook en el Reino Unido, y las respuestas que proporciona a menudo tienen poco que ver con las preguntas formuladas.

Los seguimientos del comité a estas respuestas se pueden ver en un documento hecho público el lunes; a menudo, son versiones más específicas y puntuales de las preguntas formuladas en el Parlamento Europeo.

Los miembros del parlamento británico, por ejemplo, están interesados en cómo Facebook obtiene el consentimiento para la recopilación de datos en cada sitio externo específico; qué herramientas de publicidad dirigida específicas usaron los trolls rusos en Estados Unidos y el Reino Unido; cuánto dinero gana Facebook con la publicidad de productos y servicios fraudulentos; por qué Facebook no publica cifras de ingresos por país.

La lista continúa. Es por eso que el comité digital quiere que Zuckerberg comparezca. Sin embargo, está claro por sus presentaciones en Washington y Bruselas que incluso si lo hiciera, sería principalmente un ejercicio de evasión. Eso significa que es hora de poner fin a la etapa de descubrimiento por parte de los reguladores posterior a las negociaciones entre Cambridge Analytica y Facebook.

La compañía ha dejado su postura, y los límites de su capacidad y voluntad de abordar los problemas conocidos, tan clara como le interesa hacerlo. Las preguntas que permanecen sin respuesta o respondidas de manera insatisfactoria, es decir, casi todas las preguntas de la lista anterior, requieren acción.

El debate debería pasar a diseñar los mejores mecanismos regulatorios para que las preguntas desaparezcan. No es una tarea imposible para agencias que no están cargadas con la principal motivación de Facebook: ganar dinero con los datos de los usuarios, sea lo que sea que Zuckerberg pueda decir acerca de poner las ganancias después de los intereses de los usuarios.

Facebook es también el principal candidato para una investigación inmediata sobre el cumplimiento de la Regulación General de Protección de Datos de la UE. Por lo que puedo ver como usuario, no está obteniendo el consentimiento expreso para la recopilación de datos en cada sitio web que recolecta información para Facebook, y se requiere que las personas acepten más recolección de la estrictamente necesaria para usar su servicio.

La UE debería actuar rápidamente para obligarlo a cumplir.

La falsa gira de disculpas de Zuckerberg y su farsa de responder preguntas se han extendido lo suficiente. La responsabilidad ahora está en los reguladores en EE.UU. y Europa, incluido el Reino Unido, para arreglar los problemas obvios, relevantes no solo para Facebook sino para la mayoría de las grandes plataformas de internet, en el futuro cercano. Si no lo hacen, no será culpa de Zuckerberg sino de ellos.

Por Leonid Bershidsky



Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la junta editorial o de Bloomberg LP y sus dueños.