Llegó la cámara voladora que te seguirá a donde vayas

“Hover Camera” es el sueño de los aficionados a la fotografía. Meng Qiu Wang, el CEO de Zero Zero Robotics, presentó un pequeño drone con una cámara, la cual permitirá capturar los mejores ángulos sin tener que usar las manos.



La “Hover Camera” cuenta con cuatro hélices instalados en una estructura de fibra de carbono y pesa solo 242 gramos, incluidas las baterías.



A diferencia de los drones convencionales, la “Hover Camera” no requiere de complicados controles remotos. Basta soltarla y ésta activará su sistema de vuelo automático, pudiendo alcanzar una altura máxima de 50 metros.



Cuenta además con un modo de auto-seguimiento, el cual permite a la cámara voladora seguir el rostro de una persona que sea seleccionada.



La “Hover Camera” cuenta con una cámara de 13 MP y graba vídeos en resolución 4K. Además está equipada con un sistema de estabilización de imagen. Su precio parte de US$ 599 en Estados Unidos.