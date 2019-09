Los fabricantes automotrices tradicionales se demoraron toda una década para tomar en serio el tema de los autos eléctricos y ofrecer más que unos pocos modelos de prueba.

Ahora viene la parte difícil: lograr que los consumidores los compren.

En el Salón del Automóvil de Fráncfort 2019, el director ejecutivo de Volkswagen AG, Herbert Diess , hizo muchos halagos mientras presentaba el nuevo ID.3 eléctrico, y pidió a los gobiernos que renunciaran a la energía con carbón. En el stand de Mercedes-Benz, donde la marca Daimler AG mostraba el prototipo del vehículo eléctrico Clase S, hayas enmarcaban masivas pantallas que mostraban bancos de peces digitales.

El mensaje para los consumidores con conciencia ambiental es: estamos con usted. Pero un bombardeo de mercadeo por sí solo no eliminará las profundas incertidumbres que enfrentan los autos eléctricos, obstáculos que han cambiado poco desde las incursiones iniciales de los fabricantes de automóviles con modelos como el Nissan Leaf y BMW AG i3. A los clientes no les gusta pagar por nueva tecnología que no les convence, y les preocupa no poder llegar a destino.

“El próximo paso no será sobre los autos, porque habrá más”, dijo Carlos Tavares , presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles y director ejecutivo de PSA Groupe, el miércoles. “La próxima gran novedad es la movilidad asequible. El siguiente gran paso es cómo hacemos que esto funcione para el mayor número de personas”.

La demanda en China, el mercado de automóviles eléctricos más grande del mundo, cayó 16% en agosto, su segundo descenso consecutivo, después de que el gobierno redujo los subsidios. Los fabricantes pueden reducir los precios, pero luego solo reducen la rentabilidad que en la mayoría de los casos ha sido inexistente.

Los consumidores son igualmente sensibles en otros lugares. La demanda en Dinamarca colapsó cuando el gobierno eliminó gradualmente las exenciones de impuestos en 2016.

En toda Europa, las ventas de nuevos híbridos enchufables y automóviles totalmente eléctricos el año pasado representaron 2% del total de registros. Es un mercado diminuto para vehículos como el VW.3, con un precio inferior a 30,000 euros (US$ 33,009), el Model 3 de Tesla Inc. y la reluciente línea de enchufables de Mercedes. Sin embargo, los fabricantes automotriz tienen poca opción aparte de aumentar su oferta para mantener el ritmo de la regulación o enfrentar multas.

La demanda del consumidor “no puede ser obligatoria”, dijo en el salón Ola Kallenius , director ejecutivo de Daimler. Mercedes-Benz va a agregar al menos 10 autos con batería hasta el 2022 a un costo de más de 10,000 millones de euros. Inició el año pasado con el SUV EQC, para que la línea del fabricante automotriz pueda cumplir con los límites de emisiones más estrictos.

Muchos factores se mueven en la dirección correcta. El precio de ID.3 y el alcance básico de 330 kilómetros distingue al automóvil de los esfuerzos anteriores que necesitaban una planificación previa meticulosa para viajes más largos. En el extremo superior, ahora está el Porsche Taycan Turbo S de US$ 185,000, y un rango medio que está aumentando rápidamente de vehículos SUV como el Jaguar I-Pace y el Audi e-tron.