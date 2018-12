Los lenguajes de programación más usados en la actualidad

La lista de los lenguajes de programación más utilizados de cada año se elabora según el Índice TIOBE , que es elaborado por una empresa de software holandesa que se especializa en la evaluación y seguimiento de la calidad de los programas informáticos. Actualmente, la empresa revisa en tiempo real más de 300 millones de códigos de diversos programas informáticos por día actualizando mes a mes su índice.

El Índice TIOBE se elabora a partir de diversos criterios o parámetros, por ejemplo, el número de ingenieros cualificados en determinado lenguaje, las búsquedas que hacen los usuarios a través de los buscadores solicitando información de los distintos lenguajes de programación, la demanda de cursos o los lenguajes que están siendo más usados.

Este índice sirve para que un programador pueda determinar si sus conocimientos en un determinado lenguaje han quedado obsoletos, o si aún están vigentes. Asimismo, puede ser de utilidad si tiene que tomar una decisión estratégica respecto a qué lenguaje debes utilizar para la construcción de determinado software.

¿QUÉ ES UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN?



Un lenguaje de programación es un lenguaje formal que explica una serie de instrucciones para que una computadora, ordenador, tablet, smartphones, u otros dispositivos móviles y electrónicos genere diversas clases de datos. Los lenguajes de programación pueden usarse para crear programas que pongan en práctica algoritmos específicos los cuales controlan el comportamiento físico y lógico de una computadora.



De acuerdo con el blog Marketingandweb, para definir de manera sencilla qué es un lenguaje de programación es necesario precisar cada palabra: lenguaje es una forma o sistema de comunicación y la programación es el procedimiento de escritura del código fuente de un software o programa.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN?



Los lenguajes de programación se dividen en tres tipos claramente diferenciados:



1. El Lenguaje Máquina



Este lenguaje de programación comprende directamente la máquina (computadora) y utiliza el alfabeto binario, es decir, el 0 y el 1.



2. Lenguajes de programación de bajo nivel



A diferencia del lenguaje máquina es más sencillo de utilizar, pero dependen mucho de la máquina o computadora como sucedía con el lenguaje máquina.



3. Lenguajes de programación de alto nivel.



Son más fáciles de aprender porque se emplean palabras o comandos del lenguaje natural, generalmente del inglés. Este es el caso del BASIC, el lenguaje de programación más conocido. Los tipos de lenguajes de programación de alto nivel según el punto de vista de trabajar los programas y la filosofía de su creación son:

Lenguaje imperativo: el Cobol, Pascal, C y Ada.

Lenguaje declarativo: el Lisp y el Prolog.

Lenguaje de programación orientado a objetos: el Smalltalk y el C++.

Lenguaje orientado al problema: son aquellos lenguajes específicos para gestión.

Lenguaje de programación natural: son los nuevos lenguajes que pretender aproximar el diseño y la construcción de programas al lenguaje de las personas.

Teniendo en cuenta el desarrollo de las computadoras según sus diferentes generaciones los lenguajes de programación de alto nivel se clasifican en:



Lenguaje de programación de primera generación: el lenguaje máquina y el ensamblador.

Lenguaje de segunda generación: los primeros lenguajes de programación de alto nivel imperativo (FORTRAN, COBOL).

Lenguaje de tercera generación: son lenguajes de programación de alto nivel imperativo, pero mucho más utilizados y vigentes en la actualidad (ALGOL 8, PL/I, PASCAL, MODULA).

Lenguaje de cuarta generación: usados en aplicaciones de gestión y manejo de bases de dados (NATURAL, SQL).

Lenguaje de quinta generación: creados para la inteligencia artificial y para el procesamiento de lenguajes naturales (LISP, PROLOG).

¿CUÁLES FUERON LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN MÁS USADOS EN 2018?



Los siguientes datos corresponden a agosto del 2018.



1. JAVA

Desde el 2001 JAVA es el lenguaje programación más usado, actualmente, cuenta con más de 9 millones desarrolladores que lo usan y está presente en más de 7 mil millones de dispositivos en todo el mundo. Su popularidad se debe a su gran legibilidad y simplicidad.



2. C



Creado entre 1969 y 1972 en los Laboratorios Bell, este lenguaje de programación es uno de los más utilizados en el mundo. Lo utilizan la mayoría de los sistemas operativos lo cual hace que sea un lenguaje muy flexible, además, es muy popular para el desarrollo de aplicaciones de escritorio, como el conocido editor gráfico GIMP.



3. C++



C Plus plis es un lenguaje de programación orientado a objetos y una evolución del lenguaje C. Existe una gran cantidad de programas escritos en C++, como por ejemplo los paquetes de Adobe.



4. PYTHON



Python es un lenguaje de programación multiplataforma y multiparadigma. Soporta la orientación a objetos, la programación imperativa y funcional. Su simpleza, legibilidad y similitud con el idioma inglés lo convierten en un gran lenguaje ideal para principiantes.



5. VISUAL BASIC .NET



Visual Basic .NET te da la posibilidad de automatizar sus propios procesos y crear sus propias aplicaciones web. Es utilizado por una gran cantidad de personas a lo largo del mundo que no cuentan con conocimientos profundos como desarrolladores, por lo que es considerado uno de los lenguajes más amigables para los principiantes de programación.



6. C#



Denominado también “C Sharp”, es una evolución de los lenguajes de programación C y C++ y se trata de un lenguaje de programación orientado a objetos fue desarrollado en el año 2000 por Microsoft para ser empleado en una amplia gama de aplicaciones empresariales ejecutadas en el framework .NET.



7. PHP



Creado en 1994 por el programador canadiende Rasmus Lerdorf con la intención de contar con un conjunto de herramientas para el mantenimiento de las páginas web. Se ganó un pesto es el ranking debido a su fácil acceso para nuevos programadores y a sus muchas posibilidades para los más experimentados.



8. JAVASCRIPT



Este lenguaje de programación suele ser utilizado para crear programas que son integrados a una página web o dentro de aplicaciones más grandes. Javascript puede utilizarse utilizar para crear efectos y realizar acciones interactivas, algunos ejemplos de este lenguaje son el chat, calculadoras, buscadores de información, entre otras utilidades.



9. SQL



SQL es un lenguaje específico del dominio utilizado en programación; y diseñado para administrar sistemas de gestión de bases de datos relacionales. Aunque en los últimos años casi ha desaparecido de esta lista en 2018 volvió a ser uno de los lenguajes de programación más usados.



10. ASSEMBLY LANGUAGE (ASL)



Assembly Language (lenguaje ensamblador) es un lenguaje de programación de bajo nivel empleado para interactuar con hardware informático. Utiliza comandos estructurados, en sustitución de los números, permitiendo a las personas tener una mayor legibilidad de los códigos.