Leer futuro de iPhone en cadena de suministro de Apple

Bloomberg. Hon Hai Precision Industry causó bastante revuelo el miércoles por la noche cuando informó sus ventas de diciembre.



La firma de ensamblaje del iPhone no solo registró un crecimiento interanual de 50.2% en el mes, sino que tomó la inusual decisión de comentar las operaciones, diciendo que su negocio de teléfonos inteligentes mostró una fuerte expansión en diciembre en comparación con el año anterior.



No es mucho, pero la emblemática firma de Foxconn Technology Group, propiedad de Terry Gou, es extraordinariamente poco cooperadora cuando se trata de compartir información con la comunidad inversora.



No organiza conferencias de relaciones con inversionistas, no entrega proyecciones, ni siquiera ofrece desgloses de ingresos. Es por eso que ser un analista de Hon Hai es uno de los trabajos más duros y extraños en el negocio.



Cuando Hon Hai hace referencia a teléfonos inteligentes, de lo que habla es de los iPhone, porque Hon Hai no fabrica dispositivos para nadie más.



En teoría, su filial FIH Mobile, cuyos clientes incluyen a las marcas chinas Xiaomi y Huawei, podrían dar cuenta de ese aumento porque sus cifras están consolidadas en Hon Hai, en los ingresos. Pero los ingresos de FIH son menos del 5% de los de su matriz, por lo que es poco probable.



Es tentador tomar este crecimiento como una señal de que las nubes se han despejado en el territorio del iPhone, teniendo en cuenta toda la preocupación que ha plagado al mercado en los últimos meses.



Un aumento durante el mismo mes de los ingresos de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), que fabrica los procesadores de núcleo del iPhone, parecería respaldar la historia del renovado vigor de Apple Inc.



Pero yo sería prudente.



TSMC y Hon Hai se encuentran en los extremos opuestos de la cadena de suministro, lo que significa una brecha de dos o tres meses entre la fabricación de chips y el ensamblaje del producto. No vimos un gran aumento en las ventas de TSMC en octubre o noviembre, lo que habría alimentado el sólido diciembre de Hon Hai.



Es muy posible que este impulso de fin de año haya sido por otros clientes en áreas como la computación de alto rendimiento, la inteligencia artificial, la gráfica o la minería bitcoin.



Si vamos más hacia el principio, las cosas se ponen algo más confusas. El fabricante de cámaras para teléfonos inteligentes Largan Precision, el proveedor de componentes Kinsus Interconnect Technology además de los fabricantes de carcazas Catcher Technology y Foxconn Technology, todos experimentaron un aumento en octubre. Eso implicaría una inyección para el posterior ensamblaje de iPhone, y creo que esto es lo que sucedió.



Foxconn Technology, miembro relativamente pequeño e insignificante de la familia Foxconn, suministra exteriores de metal para iPhones. Sin embargo, su gran crecimiento este año -¡250% en diciembre!- no ha venido desde Cupertino, sino desde Kioto.



Ni siquiera tenemos que adivinar esto: durante los últimos siete meses adjuntó una nota a su informe de ventas señalando que "el negocio de ensamblaje de consolas de juegos ha seguido creciendo". Lo que quiere decir Switch de Nintendo.



Así que echemos un vistazo al resto de esos nombres. Pero primero, una advertencia: solo estoy tomando una pequeña muestra de las docenas de compañías en la cadena de suministro de iPhone, y es muy probable que los clientes más allá de Apple también tengan un impacto en los cambios.



Dicho esto, parece que este impulso inicial del cuarto trimestre fue meramente el aumento de inventarios en medio de las restricciones de fabricación del iPhone que se informaron previamente.



Una fuerte desaceleración en noviembre y diciembre indica que el gran diciembre de Hon Hai probablemente tuvo más que ver con poner al día la producción.



Si Apple realmente esperara una fuerte demanda de iPhone en el primer trimestre, entonces los pedidos de componentes podrían haberse mantenido robustos. Veo pocos indicios de que esto esté sucediendo, pero solo estoy leyendo el futuro.