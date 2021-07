La decisión de un regulador de seguridad de Estados Unidos de demandar a Amazon.com Inc. podría aclarar una pregunta que durante mucho tiempo ha confundido a los tribunales y legislaturas estatales en todo el país: ¿Quién es responsable cuando un producto comprado al minorista que los ofrece en línea más grande del mundo daña o mata a alguien?

En los últimos años, decenas de personas que dicen haber sido dañadas por productos, como con baterías defectuosas o collares de perro defectuosos, han demandado a Amazon para obtener una compensación. La compañía argumenta que no es responsable y, en cambio, señala a los vendedores externos que técnicamente vendieron los artículos y que a veces tienen su sede en el extranjero más allá del alcance de la jurisprudencia de los EE.UU.; al respecto, varios tribunales han estado de acuerdo con Amazon, citando leyes de responsabilidad por productos que nunca contemplaron las compras en línea o los intermediarios digitales.

Pero la semana pasada, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE.UU. demandó a Amazon, buscando obligar a la compañía a participar en retiradas formales de docenas de productos defectuosos vendidos por comerciantes en su mercado en expansión.

El regulador también está buscando lo que sería un fallo que sentaría un precedente de que Amazon es un distribuidor de productos de consumo bajo la ley federal, una designación que sometería a la compañía a futuras retiradas obligatorias en nombre de sus vendedores. Declarar a Amazon como distribuidor cambiaría una defensa de la industria tecnológica común desplegada por empresas desde Facebook hasta Google, que afirman que no son responsables de lo que se dice, publica o vende en sus plataformas.

“Si la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos gana en esto, será un gran negocio para Amazon”, dice Boaz Green, un ex miembro del personal de la agencia que ahora trabaja para Neal Cohen Law asesorando a las empresas que venden sus productos en Amazon. Los defensores de la seguridad de los productos y algunos en el Congreso han estado pidiendo que se tomen medidas para dominar “lo que se percibe como este mercado desregulado del Salvaje Oeste, con todos estos pequeños vendedores a los que no pueden acceder. Pero pueden acceder a Amazon o pueden intentarlo“.

Una determinación de que Amazon es responsable de sus vendedores externos responsabilizaría legalmente a la empresa por los casos en los que no advirtiera a los consumidores sobre productos defectuosos o productos prohibidos que resurgieran para la venta, lo que podría obligar a la empresa a dedicar más tiempo y dinero a supervisar su web Tienda. También es probable que aumente los costos de seguros de Amazon.

La batalla involucra una característica a menudo incomprendida del imperio minorista de Amazon: la mayoría de los artículos vendidos en Amazon.com no son propiedad de la compañía de Seattle. Técnicamente, son vendidos por terceros, una categoría que abarca marcas establecidas, fabricantes de artesanías familiares y cientos de miles de fabricantes y distribuidores chinos. Amazon cobra una comisión y otras tarifas por publicar en el sitio. Cada vez más, también se encarga del envío y la manipulación, bajo un programa llamado Fulfillment by Amazon que cobra a los vendedores por almacenar artículos en los almacenes de la empresa y enviárselos a los clientes después de hacer clic en “Comprar ahora”.

El modelo ayudó a impulsar el ascenso de Amazon, llenando sus estantes con un suministro casi interminable de productos. Pero el mercado, que permite a los vendedores registrarse y administrar sus listados con herramientas en gran parte de autoservicio, se ha vuelto cada vez más difícil de controlar y patrullar. Cuando los consumidores se ven perjudicados por productos inseguros o falsificados, no tienen más remedio que intentar demandar a una empresa que ha ganado con más frecuencia de la que ha perdido.

Y debido a que las reglas de responsabilidad por productos se establecen a nivel estatal, el caso de una mujer de California que demandó y ganó después de ser quemada en un incendio supuestamente provocado por un hoverboard que compró en Amazon tuvo poca relación con el éxito de la compañía a principios de este año para defenderse de una demanda de los padres de un niño herido en Texas después de tragarse una batería de control remoto.

Los casos de responsabilidad por productos por lo general se han decidido sobre cuestiones concretas, como si Amazon asumió la propiedad de los artículos o si jugó un papel en la creación de un mercado para un determinado producto. La empresa generalmente afirma que es un mercado neutral, que conecta a compradores y vendedores, o que está protegida de responsabilidad porque otras empresas escribieron descripciones de artículos y organizaron la entrega del producto. También ha buscado utilizar como escudo la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, una disposición legal que otorga inmunidad a las plataformas web para el contenido creado por otros.

Ahora los federales están evitando esa defensa y atacando con láser la vasta operación logística de Amazon. En la demanda presentada la semana pasada, la CPSC dice que los productos almacenados y enviados por Amazon cumplen con la definición de distribuidor establecida en la Ley de Seguridad de Productos del Consumidor, lo que otorga a la agencia el poder de obligar a Amazon a cooperar con las retiradas de productos de terceros e imponer sanciones cuando no lo hace. La CPSC está tratando de que Amazon participe en retiradas formales de cientos de miles de secadores de pelo, alarmas de monóxido de carbono y pijamas para niños, vendidos por terceros pero almacenados y enviados por la empresa.

En Prosper Show, una conferencia para comerciantes de Amazon celebrada la semana pasada en Las Vegas, decenas de asistentes participaron en una sesión sobre las reglas de seguridad de los productos, un tema que adquirió más importancia a la luz de la demanda de CSPC. Rachel Greer, una ex amazónica que ahora asesora a comerciantes, dijo que la compañía comenzó a contactar a clientes que venden ropa de dormir para niños hace unos ocho meses, dando a entender que los reguladores estaban husmeando.

Amazon se ha vuelto gradualmente más vigilante sobre la seguridad del producto durante los últimos años, dijo. Un nuevo equipo de seguridad de productos comenzó a trabajar en 2016 y Amazon comenzó a exigir un mejor etiquetado en productos potencialmente peligrosos. El año pasado, la compañía comenzó a solicitar documentos de cumplimiento a quienes vendían ciertos productos para demostrar que cumplían con los estándares.

La compañía está luchando contra la responsabilidad de los retiros, dijo Greer, para evitar “esta lata gigante de gusanos. Se están importando tantos artículos que no cumplen con los requisitos en los EE.UU. por lo tanto, si hacen este retiro, la CPSC podría decir: ‘Genial, ahora haz el resto“.

En declaraciones enviadas por correo electrónico, Amazon precisó que, al contactar a los clientes sobre productos defectuosos y emitir reembolsos, ya había hecho lo que la CPSC pretende lograr con un retiro formal.

“Amazon siempre ha creído que tenemos la obligación con nuestros clientes de brindar la experiencia de compra más segura”, señaló la portavoz de la compañía Mary Kate McCarthy. “Es por eso que Amazon ha enviado mensajes a los clientes y cubierto el costo de los reembolsos cuando los socios de ventas no se comprometieron con los reguladores sobre los retiros”.

La compañía también ha promocionado su trabajo para asegurarse de que los productos en su mercado sean seguros, incluido el software que escanea los productos en busca de peligros y los requisitos de que los vendedores de algunas categorías de productos carguen pruebas de productos u otros certificados.

Antes de la demanda, Amazon había propuesto trabajar con la CPSC para establecer un sistema voluntario en el que Amazon y otros mercados coordinarían los retiros en nombre de sus vendedores. Las conversaciones se interrumpieron, dijo un portavoz de la agencia, cuando quedó claro que Amazon se negaría a pasar por procesos de retiro formales y obligatorios por ley.

En un comunicado, el presidente en funciones de la CPSC, Robert Adler, lamentó que antes de poder llevar a cabo un retiro del mercado de un producto vendido en un mercado, la agencia generalmente tiene que pasar por una “larga negociación” con empresas como Amazon para establecer si están sujetos a la regulación. “Claramente, el enfoque actual no es sostenible”, escribió.

“Esta es una oportunidad para las plataformas en línea en general”, dijo Creighton Magid, abogado regulatorio y de responsabilidad por productos de Dorsey & Whitney LLP, sobre la demanda. También es una apuesta para la agencia de aproximadamente 500 personas, que coordina cientos de retiradas de productos pero rara vez busca llevar a los tribunales a los fabricantes o minoristas que no cooperan.

Magid, que representa a las empresas que deben cumplir con las regulaciones de productos, dijo que la CPSC es una agencia de escasos recursos que tiene que ser muy selectiva en lo que hace. Aquí, está “enfrentando a un gorila de 800 libras”, dijo.

El caso podría tardar años en resolverse. Primero será escuchado por un juez de derecho administrativo; luego, las partes pueden apelar a la junta completa de comisionados de la CPSC. A partir de ahí, el perdedor podría buscar otra audiencia en el tribunal de distrito federal.

Mientras tanto, las legislaturas estatales podrían actuar. California ha considerado un proyecto de ley que aplicaría a los mercados en línea los mismos estándares de responsabilidad que los minoristas físicos, pero se estancó cuando los tribunales de apelaciones encontraron a Amazon responsable de los productos del mercado según la ley existente. Amazon ofreció apoyo para ese proyecto de ley si abarcara todos los mercados, distribuyendo los costos de cumplimiento que Amazon está bien posicionado para soportar. Los rivales más pequeños de Amazon y un grupo comercial que representa a EBay Inc., Etsy Inc y Shopify Inc. se opusieron a la medida.

“Alguien tiene que pagar por el daño”, dice Daniel Hinkle, asesor principal de asuntos estatales de la Asociación Estadounidense para la Justicia, un grupo comercial de abogados litigantes. “Porque si ellos no pagan por el daño, es el consumidor quien lo hace. Son los que están en casa, en un automóvil o en un niño, o son relegados a una silla de ruedas por el resto de sus vidas“.