Este juguete de Musk se agotó antes de llegar al espacio

FOTO 5 | 5. Elon Musk: Fundador, Tesla y SpaceX. Durante su campaña presidencial, Mitt Romney dijo que Tesla era una empresa perdedora. Elon Musk replicó que Romney tenía “razón sobre el objeto de su declaración, pero no sobre el sujeto”. Sarah Palin tuvo el mismo sentimiento en 2013. Ese mismo año, Motor Trend nombró al Tesla S el auto del año. Fue el primer auto eléctrico en recibir ese reconocimiento. Musk tenía confianza en Tesla y no dejó que las burlas de esas figuras políticas pusieran en duda sus creencias. Aunque los otros te juzguen, Musk demostró que no puedes permitir que las críticas guíen tus decisiones. Ignorarlas te libera para perseguir tus sueños en lugar de gastar energía preocupándote. (Foto: Shutterstock)