El fundador de SoftBank Group Corp., Masayoshi Son, presentó el viernes una iniciativa de US$ 184 millones para acelerar la investigación de inteligencia artificial en Japón, y tuvo la ayuda de Jack Ma, de Alibaba, en la exposición de su objetivo de comercialización de la tecnología.

La compañía de Son anunció una asociación con la Universidad de Tokio que incluye el gasto de 20,000 millones de yenes (US$ 184 millones) durante 10 años en la división móvil de SoftBank Corp. para establecer Beyond AI Institute . Invitó al cofundador de Alibaba Group Holding Ltd. para una charla en el campus, durante la cual los dos multimillonarios hablaron de su visión para el futuro de la tecnología.

El instituto apoyará a 150 investigadores de varias disciplinas y se centrará en la transición de la investigación de IA de lo académico a lo comercial mediante empresas conjuntas entre universidades y empresas. La atención médica, la infraestructura urbana y social y la fabricación serán las principales áreas de enfoque, dijo SoftBank Corp. en un comunicado.

Esto encaja con sus propios objetivos: en noviembre, SoftBank y la coreana Naver Corp. dijeron que tenían previsto fusionar Yahoo Japan y Line Corp. en un gigante de internet bajo el control de SoftBank a fin de combinar recursos en inteligencia artificial y competir contra los líderes del sector como Google o Tencent Holdings Ltd.

Son ha promocionado durante mucho tiempo la IA como el nuevo campo más revolucionario del desarrollo tecnológico. The Beyond AI Institute representa una inversión para acelerar esa investigación en el territorio nacional, del que previamente había lamentado la falta de inversiones en las startups de Japón.

Al mismo tiempo, estará deseoso de dejar atrás un duro 2019 gracias a la desastrosa implosión de WeWork y la reducción de los valores de Uber Technologies Inc. y Slack Technologies Inc.

En una inusual expresión de contrición, Son recientemente dijo que hubo un problema con su propio juicio tras la debacle de WeWork. El empresario ha impuesto una mayor disciplina financiera para las startups desde entonces. El viernes, dijo que su entusiasmo por los grandes proyectos no había disminuido. “Mi pasión y sueños son más de 100 veces mayores que yo en este momento. Todavía estoy en el primero de mis 100 pasos”.