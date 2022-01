Sanofi cerró un acuerdo para desarrollar 15 fármacos oncológicos e inmunológicos experimentales con Exscientia Plc con posibles desembolsos totales de hasta US$ 5,200 millones, en una alianza con una empresa que utiliza inteligencia artificial para fabricar nuevos medicamentos.

La compañía con sede en Oxford, Inglaterra, recibirá US$ 100 millones por adelantado, así como pagos por hitos y regalías por tratamientos exitosos, dijeron las compañías el viernes.

Este es el último intento del director ejecutivo de Sanofi, Paul Hudson, para rejuvenecer la línea de desarrollo de la farmacéutica francesa. El mes pasado, Sanofi acordó comprar Amunix Pharmaceuticals Inc. por hasta US$ 1,200 millones para agregar medicamentos promisorios contra el cáncer. Sanofi también adquirió al socio de desarrollo de ARN mensajero Translate Bio Inc. por US$ 3,200 millones y la empresa estadounidense de biotecnología Kadmon Holdings Inc. por US$ 1,900 millones el año pasado.

Sanofi ha estado trabajando con Exscientia desde el 2016. En el 2019, Sanofi licenció un candidato a fármaco de la compañía dirigido al tratamiento de la inflamación e inmunología.

La colaboración tiene como objetivo transformar la forma en que se desarrollan los nuevos medicamentos de moléculas pequeñas para el cáncer y las enfermedades inmunomediadas, dijo Frank Nestle, director global de investigación y director científico de Sanofi, en un comunicado.

Fundada en el 2012, Exscientia se considera una empresa de “tecnología farmacéutica” que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje automático para acelerar el desarrollo de fármacos de moléculas pequeñas.

Dichos medicamentos, a menudo conocidos como terapias dirigidas, pueden interferir con moléculas específicas dentro de las células y, por lo tanto, bloquear el crecimiento y la propagación del cáncer. Se diferencian de los agentes biológicos, que incluyen terapias con anticuerpos y vacunas.

Exscientia tiene más de 25 proyectos en marcha, incluidos tres candidatos a fármacos diseñados por IA para el cáncer y enfermedades psiquiátricas que ya se encuentran en ensayos clínicos iniciales, dijo la empresa. La compañía prueba sus candidatos a fármacos en muestras de tejido humano en ensayos preclínicos en lugar de métodos convencionales, que a menudo involucran ratones.

Exscientia realizó el año pasado una oferta pública inicial de ADR y actualmente tiene un valor de mercado de US$ 2,100 millones, según datos compilados por Bloomberg.