Inteligencia artificial y el reto de la transformación cultural

Cuando una persona analiza datos puede manejar entre tres y cuatro variables al mismo tiempo. Sin embargo, la inteligencia artificial puede manejar hasta 100.

Esto -señala Federico Morello, socio líder de Consultoría de Negocios de PwC Chile- podría ayudar a hacer diagnósticos más precisos, considerando que hay una infinidad de variables en juego.

¿Cuál es el nivel de implementación de inteligencia artificial en la región?

Todos están dando los primeros pasos. Si hablamos de nivel de madurez, podríamos decir que están todos en etapas muy incipientes; aún tratando de entender de qué se trata y ver qué y cómo aprovechar.

¿Cuáles son las industrias o sectores donde se usa más?

No podemos decir que hay empresas con un avance notable en esta

materia y otros más atrasados. No obstante, la industria financiera es, probablemente, la que más ha avanzado en ciertos temas relacionados. Tengamos en cuenta que es una industria pionera, la que más invierte en innovación y tecnología.

Por otro lado, la industria minera también es una de las que muestra mayor avidez por el tema, sin que esto signifique que está avanzado. Es decir, están ávidos y tienen los recursos para hacerlo. Ambas son industrias que cuentan con los recursos.

En tercer lugar, se ubicaría el mundo del retail, porque cuenta con mucha información relacionada a la gestión de clientes, y esta es información muy valiosa. En ese sentido, la inteligencia artificial puede ayudar a entender mejor al cliente, de una manera más personalizada.

La industria automotriz también se encuentra usando mucha inteligencia artificial. Países como los nuestros son más distribuidores y quizá no nos veamos involucrados, pero en Estados Unidos y Europa, el avance de esta industria tiene evidencias mucho más claras.

¿Cómo puede sacarle provecho el sector salud?

También está incorporando esta tecnología en sus procesos. Por ejemplo, en cuanto a tratamientos médicos, hay factores muy interesantes en cuanto al diagnóstico de enfermedades, y se está teniendo logros significativos utilizando distintos métodos de inteligencia artificial, todos con resultados muy positivos.

¿Cómo viven la transformación digital las empresas pequeñas versus las grandes corporaciones?

La transformación es para todas. Una tendencia es ver a la tecnología como un servicio más. Hoy no es necesario hacer grandes inversiones en tecnología, sino que se puede pagar el servicio al momento del uso. La gran ventaja de este cambio es la democratización de la tecnología.

Hoy, si tienes una empresa pequeña, no necesitas invertir en algo tan grande; puedes pagar solo la licencia mensual del servicio usado. Con la inteligencia artificial también se va a dar esa situación. No existe límite para una empresa chica porque también puede acceder pagando por un servicio mensual de acuerdo a su uso.

¿Cómo se podría transmitir confianza en la tecnología en sectores con métodos más tradicionales?

En la transformación digital la gran limitación no es tecnológica sino cultural. Me ha tocado trabajar en tema de organizaciones y he podido ver cómo hoy las tecnologías están disponibles para transformar todos los procesos de negocio si se quisiera; el problema es la transformación cultural. La gente no está lista para cambiar, le tiene miedo al cambio.

Nosotros le hablamos a la firma del ADN digital, de ir instalando en la gente este ADN, educándolos en estos aspectos y que así entiendan que las herramientas están ahí para facilitar su trabajo, no para reemplazarlos. En la medida en que lo entiendan de esa manera lo van a ir incorporando.

La llegada de 5g va a ser un cambio muy potente. La diferencia de 5G no solo es que puede transferir mayor volumen de información más rápido, sino que tiene mayor potencia, menor costo y mucha menor latencia – es decir, el tiempo que tarda en llegar la señal. Hoy, por ejemplo, al hacer una videoconferencia hay un pequeño retraso, con 5G esto se eliminará y permitirá, además, que uno pueda tener una videoconferencia con hologramas de personas.

¿Qué aspectos deben considerar los líderes empresariales que quieran empezar a trabajar con inteligencia artificial?

Mi consejo es empezar de a poco, seleccionar algunos temas. Los CEOs saben mejor que nadie, cuál es su punto de dolor. Para mí ese es el paso: seleccionar el punto de dolor y asegurarse de tener suficiente data; porque si no, va a ser muy difícil. Luego, hacer un piloto acotado, no gastar mucho presupuesto y con ese éxito contar la historia. El éxito se puede ir masificando dentro de la organización.

¿Qué otra tecnología emergente tiene el potencial de transformar la manera en que se llevan a cabo los negocios?

Creo que en el tema de blockchain, por nombrar una, todavía hay mucho desconocimiento de cuánta utilidad puede tener en las industrias, lo cual poco a poco irá cambiando. La realidad virtual y aumentada también puede servir para las empresas, por ejemplo, en los sectores mineros. Por otro lado, los drones también son muy usados. Las tendencias emergentes con mayor impacto son la inteligencia artificial , drones, impresión 3d, realidad aumentada, realidad virtual.