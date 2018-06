Instagram ya permite videollamadas: Conoce todos los detalles aquí

Instagram ha desplegado su nueva herramienta: las videollamadas. Ahora, los usuarios podrán contactarse mediante video (o audio) con sus contactos o grupos de ellos dentro de la red social, sin necesidad de salir de la aplicación.

Esta función llega pocos días después de que el servicio ha presentado IGTV, la plataforma para publicar videos de hasta una hora.

Cabe señalar que Instagram es la única aplicación perteneciente a Facebook que carecía de videollamadas, mientras que WhatsApp y Messenger ya ofrecían el servicio desde hace tiempo. La incorporación de esta nueva función supone un salto más en la estrategia de la compañía de retener a los usuarios dentro de un producto de la casa sin necesidad de salir de él, de acuerdo al diario El País.

¿Cómo usar la nueva función?

Basta con acceder a los mensajes directos y fijarse en la parte superior: si se ve el icono de una cámara es que está disponible.

(Foto: Infobae) (Foto: Infobae) Infobae

Esta función no solo permite llamadas de uno a uno, sino también en grupo. En este último caso, primero hay que armar un grupo. Para ello se debe ingresar también a la solapa de chats personales, seleccionar hasta cuatro contactos y luego, dentro de ese chat grupal, presionar el ícono del video tal como se explicó anteriormente.

Una vez iniciada la llamada, el usuario puede desactivar el video (en caso de que la señal sea baja), o minimizar la ventana para seguir explorando el contenido de la red social.

Si no aparece el símbolo de la videollamada

Para utilizar esta nueva función se debe tener la aplicación actualizada. Para ello, hay que ingresar a la tienda online (Google Play o Apple Store) y buscar Instagram. Si aparece la opción "actualizar", entonces hay que presionar allí para acceder a la última versión, pero si no está, significa que la actualización aún no le llegó al usuario, por lo que será necesario esperar unos días.