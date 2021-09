Tecnología







Ingresos por smartphones de Huawei caerán al menos de US$ 30,000 millones a US$ 40,000 millones en el 2021 Aunque la firma se ha ido “acostumbrando a las sanciones de Estados Unidos” desde el 2019, sus nuevas áreas de negocio relacionadas con el 5G no pueden compensar las pérdidas de la unidad de teléfonos móviles.