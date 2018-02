IGP instaló radar metereológico para monitorear lluvias que provocan huaicos

El Instituto Geofísico de Perú ( IGP) alquiló un radar metereológico de la Universidad de Oklahoma - EE.UU para estudiar las condiciones atmosféricas que permitirán identificar la posible ocurrencia de un huaico.

El costo base por alquilar el radar - que operará en Chosica hasta marzo - es de US$ 30,000. "A ese monto hay que sumarle el pasaje de avión de un par de profesionales para que capaciten a los que operan el radar aquí, los hospedajes. Además se tuvo que pagar los impuestos que cobra la universidad sobre los viajes y alquiler del equipo. Si a todo eso le sumamos el desaduanaje y gasto de envíos tenemos un gasto total de 850,000 soles", señala Danny Scipión, investigador y científico del IGP.

¿Por qué la importancia de instalar un radar metereológico? El proyecto “Modelado hidrogeodinámico (lluvias, huaicos y deslizamientos) en Chosica, Lima”, podrá obtener información de la estructura y formación de las nubes y lluvias que podrían generar huaicos y deslizamientos.

Además, el equipo obtendrá datos de lluvia, con una cobertura de un radio de entre 50km y 60 km. a la redonda, que serán transmitidos al IGP y al Senamhi.

"El radar tiene una componente de medición de precipitaciones; la información se ingresa a nuestro modelo hídrico y se puede ver cuánta agua los ríos están recibiendo. Viene además con un estudio de modelamiento de huaico, en el que nos preguntamos si un terreno determinado puede aguantar todo el agua que está recibiendo", explica Scipión.

Cabe señalar que el IGP recibió un fondo de financiamiento por 1.2 millones del Foncodes del Indeci para asumir los costos de alquiler.

"La idea del Fondes es que podamos conseguir inversionistas para poder fabricar nuestros propios radares. Estimamos que el costo para fabricar el primer radar metereológico sería de US$ 800,000 y el segundo de US$ 600,000 que es mucho más bajo de lo que costaría comprar uno en el exterior (US$ 1.2 millones)", precisa el experto del IGP.

Es importante además - advierte Scipión - contar con profesionales expertos en radares metereológicos, que no solo tengan la formación académica sino también la práctica. "Obviamente toda la implementación para tener nuestros radares no es inmediata. No hay un grupo humano que esté formado en radares metereológicos", concluyó.