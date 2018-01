IBM, Comcast respaldan fondo de startups de cadenas de bloque

International Business Machines y el brazo de capital de riesgo de Comcast se convertirán en los principales patrocinadores de un fondo de inversión para startups que ayudan a empresas a utilizar la cadena de bloques, el libro digital que se ha convertido en una tecnología de gran demanda.



El impulsor de startups, llamado MState, planea invertir entre US$ 25,000 y US$ 50,000 en cada una de cinco o seis compañías durante los próximos seis meses, dijo el cofundador Rob Bailey en una entrevista telefónica.



MState, con sedes en Nueva York y San Francisco, también conectará sus startups con clientes de empresas Fortune 500 interesados ​​en implementar sus tecnologías, dijo Bailey, quien fuera socio de la firma de capital privado. Akkadian Ventures.



Comcast Ventures está proporcionando fondos, mientras que IBM está ofreciendo servicios de soporte para startups de MState.



"Complementa nuestra estrategia", dijo en una entrevista telefónica Janine Grasso, vicepresidenta de estrategia de cadena de bloques y desarrollo de ecosistemas en IBM. IBM también podría terminar ayudando a los empresarios que no tienen éxito en MState, dijo ella.



Las compañías financiadas por MState estarán en etapas más tempranas de desarrollo que las startups generalmente respaldadas por IBM y Comcast, dijo.



IBM fue una de las primeras grandes empresas en adoptar la cadena de bloques, desplegándola internamente y ayudando a los clientes a probar e implementar aplicaciones. Comcast está trabajando para usar la cadena de bloques para mejorar la eficiencia en publicidad de video.



"Piense en nosotros como un fondo scout de etapa más temprana que otros fondos", dijo Bailey.



MState ya ha invertido en su primera startup, Blockdaemon, que ayuda a las empresas a desplegar las aplicaciones de cadenas de bloques más rápidamente al permitirles implementar y administrar los nodos de la red.



"Hay una gran oportunidad en las compañías Fortune 500", dijo Bailey. "No saben con qué compañías trabajar".



Casi seis de cada 10 grandes empresas están considerando usar la cadena de bloques, de acuerdo con un sondeo de Juniper Research a 400 ejecutivos, gerentes y personal técnico.



La tecnología está siendo probada o implementada por compañías que van desde Wal-Mart Stores a Visa para agilizar las cadenas de suministros, acelerar los pagos y mantener registros.



Si bien actualmente está invirtiendo solo en compañías de cadenas de bloques, MState también puede impulsar otras tecnologías, como la inteligencia artificial y la computación cuántica, dijo Bailey.