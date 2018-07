Hyundai y Amazon llevarán la compra de autos a la era digital

Hyundai Motor Co. anunció que modernizará sus operaciones minoristas con un "showroom digital" en Amazon.com que permite a los compradores programar viajes de prueba, verificar el inventario, comparar precios y leer comentarios de propietarios.

Desde la página de Hyundai en Amazon, los compradores pueden ingresar a sitios web que muestran los inventarios de concesionarios específicos, además de ver detalles de precios que incluyen todos los descuentos disponibles y una garantía de devolución de dinero de tres días.

"Esta colaboración con Amazon ofrece a los clientes la capacidad de conocer los vehículos Hyundai de una manera que iguala sus expectativas para casi cualquier otro tipo de compra", dijo Tim Maxwell, gerente sénior de Hyundai para marketing digital, en un comunicado.

Hyundai comenzó a colaborar con Amazon.com Inc. en el 2016 con "Prime Now, Drive Now", un programa en línea que permitía a los compradores de automóviles programar viajes de prueba. Usando su sistema de conectividad Blue Link, la compañía con sede en Seúl también fue el primer fabricante de automóviles tradicional en conectar sus automóviles con las casas usando Amazon Echo y Alexa.

Al ampliar sus lazos con Hyundai, Amazon se posiciona como un competidor de sitios de investigación independientes como Cars.com y Autotrader.

El fabricante de automóviles coreano, en tanto, enfrenta una persistente caída en Estados Unidos, donde las ventas en el primer semestre disminuyeron un 3.3% debido a una línea de productos anticuada y con muchos sedanes en un mercado que clama por vehículos utilitarios deportivos.

El mes pasado, Hyundai comenzó a producir el vehículo utilitario deportivo rediseñado Santa Fe en su planta de Alabama y se espera que ​​el modelo comience a llegar a los concesionarios en poco tiempo.